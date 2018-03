Prezzi sigarette 2018: da Merit a Marlboro, tutti i nuovi aumenti

L’8 marzo diverse marche di sigarette hanno aumentato il costo dei pacchetti da 20 – Il rincaro è compreso fra 20 e 40 centesimi – Da Chesterfield a Marlboro, da Merit a Diana passando per Philip Morris e Muratti: ecco l’elenco dei nuovi prezzi, marca per marca.

Giovedì 8 marzo 2018 i prezzi delle sigarette in Italia sono aumentati ancora. Da Chesterfield a Marlboro, da Merit a Diana passando per Philip Morris e Muratti: molte marche hanno fatto segnare un rincaro compreso fra 20 e 40 centesimi per i pacchetti da 20 sigarette, sia morbidi (i “cartocci”, per dirla con il termine tecnico) sia rigidi. La notizia è stata diffusa da AAMS, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il nuovo aumento dei prezzi, in ogni caso, non coinvolgerà tutte le marche più diffuse: nessun rincaro, ad esempio, per Camel (che erano salite lo scorso gennaio), Lucky Strike, MS, Benson & Hedges, Gauloises e Winston.

Per fare chiarezza, riportiamo di seguito i prezzi aggiornati di tutte le marche di sigarette che hanno subìto un rincaro l’8 marzo 2018. L’elenco è a cura dei Monopoli di Stato.

CHESTERFIELD BLUE 100’S astuccio da 20 pezzi 4,70 euro

CHESTERFIELD BLUE KS astuccio da 20 pezzi 4,70 euro

CHESTERFIELD BLUE KS cartoccio da 20 pezzi 4,50 euro

CHESTERFIELD CAPS TWICE astuccio da 20 pezzi 4,70 euro

CHESTERFIELD KS astuccio da 20 pezzi 4,70 euro

CHESTERFIELD KS cartoccio da 20 pezzi 4,50 euro

CHESTERFIELD RED 100’S astuccio da 20 pezzi 4,70 euro

CHESTERFIELD SILVER BLUE astuccio da 20 pezzi 4,70 euro

DIANA AZZURRA 100’S astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

DIANA AZZURRA KS astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

DIANA BIANCA astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

DIANA BLU 100’s astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

DIANA BLU KS cartoccio da 20 pezzi 4,90 euro

DIANA BLU KS astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

DIANA ROSSA 100’s astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

DIANA ROSSA KS astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

DIANA ROSSA KS cartoccio da 20 pezzi 4,90 euro

DIANA SSL BLU astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

L&M BLUE LABEL KS astuccio da 20 pezzi 4,70 euro

L&M RED LABEL KS astuccio da 20 pezzi 4,70 euro

MARLBORO 100S astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MARLBORO ADVANCE TOUCH astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

MARLBORO BLUE ADVANCE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MARLBORO BLUE LINE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MARLBORO FUSE BEYOND astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MARLBORO GOLD 100S astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MARLBORO GOLD KS astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MARLBORO GOLD KS cartoccio da 20 pezzi 5,20 euro

MARLBORO GOLD LINE astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MARLBORO GOLD POCKET PACK astuccio da 20 pezzi 4,50 euro

MARLBORO GOLD TOUCH KS astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

MARLBORO KS astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MARLBORO KS cartoccio da 20 pezzi 5,20 euro

MARLBORO MIX astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

MARLBORO PLATINUM astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MARLBORO POCKET PACK astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

MARLBORO POCKET PACK cartoccio da 20 pezzi 4,50 euro

MARLBORO REGULAR astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

MARLBORO SILVER BLUE KS astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MARLBORO SILVER TOUCH astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

MARLBORO TOUCH astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

MERCEDES KS astuccio da 20 pezzi 5,10 euro

MERIT BAY KS astuccio da 20 pezzi 5,00 euro

MERIT BIANCA KS astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

MERIT BLU 100’S astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

MERIT BLU KS astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

MERIT GIALLA cartoccio da 20 pezzi 5,00 euro

MERIT GIALLA 100’S astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

MERIT GIALLA KS astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

MERIT SSL astuccio da 20 pezzi 5,20 euro

MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIMS astuccio blu da 20 pezzi 5,40 euro

MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIMS astuccio rosso da 20 pezzi 5,40 euro

MURATTI AMBASSADOR AZURE KS astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MURATTI AMBASSADOR BLUE KS astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MURATTI AMBASSADOR SILVER KS astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM astuccio da 20 pezzi 5,40 euro

MURATTI AZURE 100S astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

MURATTI RED 100S astuccio da 20 pezzi 5,50 euro

PHILIP MORRIS AZURE astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

PHILIP MORRIS AZURE 100’S astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

PHILIP MORRIS BLUE astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

PHILIP MORRIS BLUE cartoccio da 20 pezzi 4,90 euro

PHILIP MORRIS BLUE 100’S astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

PHILIP MORRIS CLASSIC SSL BLU astuccio da 20 pezzi 5,40 euro

PHILIP MORRIS CLASSIC SSL ROSSA astuccio da 20 pezzi 5,40 euro

PHILIP MORRIS FILTER KINGS astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

PHILIP MORRIS RED astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

PHILIP MORRIS RED cartoccio da 20 pezzi 4,90 euro

PHILIP MORRIS RED 100’S astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

PHILIP MORRIS SSL BEIGE astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

PHILIP MORRIS SSL BLUE astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

PHILIP MORRIS WHITE astuccio da 20 pezzi 4,90 euro

VIRGINIA S. astuccio da 20 pezzi 5,00 euro