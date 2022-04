Prezzo benzina e diesel ancora in calo: ecco gli ultimi dati

Secondo i dati di Staffetta Quotidiana i prezzi di benzina e diesel sono ancora in discesa sulla rete carburanti. Medie nazionali in self service sui 1,7 euro/litro

Buone notizie, si fa per dire, per gli automobilisti. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, il prezzo di benzina e diesel è ancora in calo: le medie nazionali in modalità self service si attestano a 1,7 euro/litro, sul servito a 1,9 euro/litro. Le quotazioni dei prodotti raffinati hanno chiuso la settimana in aumento, dopo tre cali consecutivi.

Se è vero infatti che da inizio anno il costo del carburante ha registrato numeri da record, anche per effetto della guerra in Ucraina, lo è anche il fatto che il governo abbia tagliato parte delle accise (in vigore fino al 2 maggio) riducendo l’impatto del caro benzina, e che ai ribassi già segnalati nei giorni scorsi, nel weekend si sono aggiunti nuovi tagli al prezzo alla pompa, seppur in modo differenziato sul territorio.

Prezzo del petrolio in discesa

Il greggio si risveglia in calo con l’aggravarsi della situazione del Covid in Cina dove il lockdown stretto imposto in alcuni grandi città, tra cui Shangai, si sta facendo sentire sull’economia locale, sollevando preoccupazioni per la domanda del più grande importatore di greggio del mondo. La riacutizzazione ha portato a interruzioni nei porti e ha spinto alcune raffinerie a ridurre le tariffe operative.

Il Wti del Texas arretra del 2% a 96,2 dollari al barile mentre il Brent perde l’1,10% a 101,1. Il greggio resta quindi in balia di una domanda compromessa dal Covid cinese e da un’offerta che oscilla tra riserve in rilascio e la stretta su Mosca.

Prezzi benzina, diesel, gpl e metano: i dati aggiornati al 10 aprile

Secondo le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti, la benzina in modalità self service è a 1,772 euro/litro (-17 millesimi, compagnie 1,776 pompe bianche 1,763), mentre il gasolio si attesta sui 1,768 euro/litro (-17, compagnie 1,770, pompe bianche 1,763).

Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità servito è a 1,901 euro/litro (-21, compagnie 1,944 pompe bianche 1,822), il diesel a 1,900 euro/litro (-20, compagnie 1,941, pompe bianche 1,821). I prezzi praticati del Gpl servito sono a 0,854 euro/litro (invariato, compagnie 0,855, pompe bianche 0,852), mentre il metano servito a 2,231 euro/kg (+3, compagnie 2,324, pompe bianche 2,159) e infine il Gnl è a 2,798, euro/kg (+36, compagnie 2,824 euro/kg, pompe bianche 2,775 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,855 euro/litro (servito 2,078), gasolio self service 1,856 euro/litro (servito 2,089), Gpl 0,920 euro/litro, metano 2,784 euro/kg, Gnl 2,969 euro/kg.