Prezzi carburanti: la benzina al servito torna sui 2 euro. Eni taglia i prezzi di 1 cent

Brutte notizie per gli italiani che per le vacanze estive dovranno fare i conti con un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti. Benzina in modalità servito sfiora i 2€ al litro, sale anche il prezzo medio del diesel che raggiunge 1,85 euro. Intanto Eni annuncia il taglio di 1 cent sui prezzi

I preparativi per le vacanze estive sono in corso, ma gli italiani che si apprestano a partire dovranno fare i conti con un aumento dei prezzi dei carburanti. Nonostante un rallentamento dell’inflazione a giugno e dopo mesi di ribassi, iniziati a metà aprile, i costi dei carburanti hanno iniziato a salire lentamente verso la fine di maggio a seguito degli aggiustamenti al rialzo decisi dagli operatori. La benzina, in modalità servito, ha raggiunto nuovamente una media nazionale di 2 euro al litro. Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero dell’Industria, salgono anche i prezzi medi del servito per il diesel, che raggiungono 1,852 euro al litro rispetto ai precedenti 1,845 euro. Sui prezzi pesa il taglio dei barili Opec e la domanda per l’estate Secondo gli analisti, diversi fattori contribuiscono a questi aumenti di prezzo. Uno di essi è il taglio alla produzione di barili annunciato a giugno dall’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC). Le incertezze geopolitiche che rendono instabile il mercato del petrolio greggio rappresentano un altro elemento. Inoltre, c’è un aumento della domanda di carburanti a causa del maggior numero di vetture in circolazione per lavoro e vacanze. Al servito i prezzi sfiorano i due euro Attualmente, il prezzo della benzina servita si attesta a 1,997 euro al litro, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente. Per le compagnie, il prezzo medio è di 2,043 euro al litro, mentre alle pompe bianche (no logo) è di 1,906 euro al litro. Per quanto riguarda il gasolio servito, si registra un aumento minimo di 1 millesimo, portando il prezzo a 1,848 euro al litro. Le compagnie applicano un prezzo medio di 1,895 euro al litro, mentre alle pompe bianche il prezzo medio è di 1,754 euro al litro. Per il GPL servito, il prezzo rimane stabile a 0,705 euro al litro. Le compagnie praticano un prezzo medio di 0,715 euro al litro, mentre alle pompe bianche il prezzo medio è di 0,692 euro al litro. Il prezzo del metano servito è di 1,427 euro al chilogrammo, registrando una diminuzione di 1 centesimo rispetto alla rilevazione precedente. Le compagnie applicano un prezzo medio di 1,430 euro al chilogrammo, mentre alle pompe bianche il prezzo medio è di 1,423 euro al chilogrammo. Infine, per il GNL (Gas Naturale Liquefatto), si registra una diminuzione di 1 centesimo, portando il prezzo a 1,245 euro al chilogrammo. Le compagnie praticano un prezzo medio di 1,253 euro al chilogrammo, mentre alle pompe bianche il prezzo medio è di 1,241 euro al chilogrammo. Più convenienti i prezzi al self service Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit alle 8 di ieri mattina, su circa 18.000 impianti, le medie dei prezzi praticati erano le seguenti: la benzina self-service era a 1,862 euro al litro (invariata, compagnie a 1,870 euro, no logo a 1,844 euro), mentre il gasolio self-service era a 1,709 euro al litro (invariato, compagnie a 1,717 euro, no logo a 1,691 euro). Sulle autostrade prezzi carburanti più alti Nelle stazioni di servizio delle autostrade i prezzi di benzina e gasolio risultano più cari: Benzina self service: 1,930 €/litro (servito: 2,182 €/litro)

Gasolio self service: 1,789 €/litro (servito: 2,054 €/litro)

GPL: 0,833 €/litro

Metano: 1,549 €/kg

GNL: 1,209 €/kg Eni taglia di un centesimo i prezzi Dopo tre diminuzioni consecutive delle quotazioni dei prodotti raffinati, i listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi hanno registrato ulteriori cali. Secondo i dati di Staffetta Quotidiana, Eni ha annunciato un taglio di 1 centesimo sui prezzi raccomandati di benzina e gasolio, mentre Tamoil ha registrato un aumento di un centesimo al litro su entrambi i prodotti. Al momento, le medie dei prezzi praticati alla pompa per benzina e diesel rimangono stabili, in attesa di recepire gli interventi di riduzione dei prezzi.