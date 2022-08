Prestiti universitari: Intesa Sanpaolo rinnova l’accordo con Experis Academy

Un prestito dedicato agli studenti universitari e ai corsisti dei master di Experis che non richiede alcuna garanzia e che può essere rimborsato in un periodo lungo fino a 30 anni

Experis Academy – training center di ManpowerGroup specializzato nella formazione professionale nell’ambito dell’Information Technology – ha rinnovato l’accordo con Intesa Sanpaolo per l’erogazione di “per Merito”, un prestito dedicato agli studenti universitari e dal 2021 anche ai corsisti dei master di Experis. Si tratta di un finanziamento che non richiede alcuna garanzia e che può essere rimborsato in un periodo lungo fino a 30 anni a condizioni “vantaggiose”, spiega una nota.

“Percorsi formativi altamente specializzanti potranno essere ancora più accessibili, con la possibilità di iniziare a rimborsare il prestito dopo 24 mesi dal termine del Master – ha dichiarato Claudia Cattaneo, Head of Experis Academy Italia –. I master organizzati da Experis Academy hanno l’obiettivo di formare figure professionali in ambito ICT in grado di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in rapido mutamento e con un talent shortage ai massimi livelli globali. La difficoltà delle aziende nel trovare i profili specializzati di cui hanno bisogno dipende principalmente dalla Trasformazione Digitale, che ha innescato quella che chiamiamo “rivoluzione delle competenze”.

“Per Merito è uno strumento che può rappresentare un concreto sostegno nella scelta di un percorso di aggiornamento professionale, ancora più urgente in questa fase post pandemia – ha detto Andrea Lecce, Responsabile della Direzione Impact di Intesa Sanpaolo. Grazie alle coperture del nostro Fund for Impact, infatti, siamo in grado di proporlo senza la richiesta di garanzie, portando un aiuto concreto a chi vuole di investire in se stesso per collocarsi al meglio nel mondo del lavoro. Con per Merito siamo in grado di sostenere non solo gli studenti che desiderano proseguire gli studi dopo il diploma, ma anche coloro che scelgono la formazione specialistica o la riqualificazione professionale”.

Nel 2021, Experis Academy:

ha organizzato 50 programmi di formazione finanziati per neolaureati e 8 Master di alta formazione per specialisti IT;

ha formato più di 1.000 persone;