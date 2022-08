Presidenzialismo, Meloni corregge Berlusconi: “Cambio al Colle solo nella legislatura dopo”

La leader della destra, Giorgia Meloni, corregge vistosamente la gaffe di Silvio Berlusconi su Mattarella sostenendo che il cambio della guardia al Quirinale non dovrebbe avvenire subito dopo l’approvazione del presidenzialismo ma nella legislatura successiva

Giorgia Meloni tira le orecchie a Silvio Berlusconi per la gaffe che ha fatto su Sergio Mattarella e sul cambio della guardia al Colle. La leader del centrodestra conferma il pieno sostegno all’elezione popolare del Presidente della Repubblica ma sta bene attenta a non confonderla come un immotivato avviso di sfratto a un Capo dello Stato amatissimo come Mattarella.

MELONI: NESSUNA OSTILITA’ A MATTARELLA. CAMBIO AL COLLE NON SUBITO DOPO IL PRESIDENZIALISMO MA NELLA LEGISLATURA SUCCESSIVA

“Non c’è nessuna dichiarazione di ostilità nei confronti di Mattarella. Noi pensiamo – spiega la Meloni al Corriere della Sera – che la cosa più naturale e logica sia che una riforma di questa portata come il presidenzialismo, che cambia l’assetto dei poteri, entri in vigore non a governo in carica, ma nella legislatura successiva. Esattamente come è avvenuto con la riduzione del numero dei parlamentari”. La Meloni aggiunge che la bandiera del presidenzialismo non nasce da motivi contingenti ma è un obiettivo di vecchia data della destra che è comunque disposta a ricercare il dialogo, se necessario anche attraverso la costituzione di una nuova Bicamerale per le riforme istituzionali e costituzionali.

PERCHE’ LA MELONI VUOLE L’ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E NON DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO?

La numero uno di Fratelli d’Italia sostiene che l’elezione popolare del Presidente della Repubblica darebbe stabilità a uno Stato fragile come il nostro che ha avuto 11 premier diversi in 20 anni contro i 4 della Francia, i 5 del Regno Unito e i 3 della Germania. Ma se il problema è quello di dare stabilità al Governo, non si capisce perchè la destra voglia il presidenzialismo applicato al Quirinale e non l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, come da tempo va proponendo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Ma su questo la Meloni non risponde.