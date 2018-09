Premio Abi-Feduf- Fiaba “Finanza per il Sociale”, tempo fino al 15 novembre

Tema del concorso, le sfide dell’educazione finanziaria a sostegno della ripresa. L’iniziativa, che si rivolge ai giornalisti praticanti e allievi delle scuole di giornalismo, ha il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e si inserisce nell’ambito del “Mese dell’Educazione Finanziaria”

I termini per concorrere al Premio Abi-Feduf-Fiaba “Finanza per il sociale” sono stati prorogati. Ci sarà tempo fino al 15 novembre per partecipare.

L’iniziativa è rivolta ai giovani studenti in giornalismo e ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

“L’iniziativa – si legge in una nota – punta a sostenere l’impegno nel raccontare l’importanza della cultura finanziaria per il Paese. Destinatari del concorso i giornalisti praticanti e allievi delle scuole di giornalismo, interessati a cogliere le sfide del giornalismo economico, in un momento storico in cui l’adeguata informazione e formazione finanziaria costituiscono un autentico servizio per lo sviluppo di competenze imprescindibili”.

Tema del premio della quarta edizione è“Il ruolo dell’educazione finanziaria e al risparmio come strumento di inclusione sociale. Sfide e prospettive formative per le fasce più vulnerabili della popolazione”.

Sarà premiato il migliore articolo o servizio audio/video che abbia affrontato il tema del concorso. La partecipazione è gratuita. Possono concorrere i praticanti e gli allievi delle scuole di giornalismo o master riconosciuti dall’Ordine dei Giornalisti, autori di articoli in lingua italiana o di servizi radiotelevisivi sul tema in concorso. Possono concorrere anche elaborati firmati da più autori. Con la proroga dei termini, ogni concorrente, o gruppo di concorrenti, potrà partecipare con un solo articolo/servizio, pubblicato o trasmesso nel periodo compreso tra il 1° novembre 2017 e il 15 novembre 2018.