Premiate le donne della finanza: Chilelli (ISP Vita) è “Fund Manager of the Year”

Si è tenuta presso Palazzo Mezzanotte, storica sede di Borsa Italiana in Piazza degli Affari, la cerimonia di premiazione di “Women in Finance – 2018 Italy Awards”, iniziativa promossa nella sua prima edizione italiana dall’Ambasciata britannica e Freshfields Bruckhaus Deringer in collaborazione con Borsa Italiana.

Il Premio, che intende celebrare il talento femminile e il valore della diversità di genere nel mondo della finanza, è stato conferito da una giuria di esperti, composta da esponenti del mondo della finanza e delle Autorità di Vigilanza, diplomatici e accademici. L’intenzione è di premiare, oltre a manager di successo nell’ambito di alcune selezionate categorie, anche le organizzazioni che dimostrino di aver affermato una comunità di modelli di ruolo femminili e sostengano coerentemente i temi più generali dell’identità di genere.

Per la categoria “Fund Manager of the Year” è stata riconosciuta vincitrice Silvana Chilelli, Responsabile Investimenti alternativi e progetti speciali di Intesa Sanpaolo Vita.

Silvana Chilelli, MBA alla Columbia University e undici anni trascorsi nelle sedi di New York di primarie investment bank quali JP Morgan e Merrill Lynch, dal 2012 è entrata a far parte del Gruppo Intesa Sanpaolo dove oggi ricopre l’incarico di Responsabile Investimenti alternativi e progetti speciali di Intesa Sanpaolo Vita.