Prada sulla Luna: il marchio del lusso realizzerà le tute spaziali della Nasa per la missione del 2025

Il gruppo italiano del lusso Prada e la startup texana Axiom Space collaboreranno per progettare le tute spaziali lunari della Nasa per la missione Artemis III, prevista per il 2025.

Gli astronauti della Nasa andranno sulla Luna con tute spaziali firmate Prada. La griffe italiana è stata selezionata dall’azienda aerospaziale Axiom Space – nota per aver ideato la prima stazione orbitale commerciale – per realizzare le nuove tute della Nasa, destinate alla missione lunare Artemis III prevista per il 2025. Si tratta del primo sbarco sulla Luna con equipaggio in programma dai tempi di Apollo 17, che risale al 1972, e sarà anche la prima volta che un marchio della moda si cimenta con “indumenti spaziali”, nonché il primo a portare una donna su questo satellite.

Prada e Axiom Space – spiega una nota – lavoreranno fianco a fianco fin dalla progettazione delle tute, insieme svilupperanno soluzioni innovative in termini di materiali e di design in grado sia di fornire protezione sia di rispondere alle sfide di un ambiente unico come quello lunare. Come spiega Michael Suffredini, ceo di Axiom Space, la scelta è ricaduta su Prada soprattutto per la sua esperienza nei materiali compositi. “Il know-how di Prada — ha dichiarato Suffredini — in materie prime, tecniche di produzione e design ci consentirà di applicare tecnologie avanzate per garantire il comfort degli astronauti sulla superficie lunare, tenendo in considerazione anche quei fattori umani tanto necessari quanto tutt’ora assenti nelle tute spaziali tradizionalità”.

Le tute spaziali di Prada

La casa di lusso italiana dovrà, soprattutto, occuparsi dello strato esterno delle tute spaziali, in modo da proteggere chi le indossa senza però limitarne la mobilità, oltre a essere dotate di strumenti specializzati per l’esplorazione e per le attività scientifiche. “Dalla costante visione avanguardista di Prada — ha aggiunto Lorenzo Bertelli, direttore marketing del gruppo — è scaturito un inedito desiderio di avventura verso nuovi orizzonti: lo spazio. È un onore per noi far parte di questa missione con Axiom Space. Nella tuta spaziale per l’era Artemis confluiranno i decenni di sperimentazione, studio di tecnologie all’avanguardia e know-how nel campo del design raccolti fin dagli anni Novanta, quando Luna Rossa partecipò all’America’s Cup. È una celebrazione della creatività e dell’innovazione nel progresso della civiltà”.