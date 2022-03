Prada rinnova i vertici con cariche strategiche: Bonini, De Dona e Maletto

Saranno i nuovi Chief Financial Officer, General Counsel e Internal Auditing

Il Gruppo Prada ha annunciato oggi tre nuove cariche apicali definite “strategiche”.

Andrea Bonini sarà il nuovo Chief Financial Officer, Cristina De Dona ricoprirà il ruolo di General Counsel e Diego Maletto sarà l’Internal Auditing Director.

Bonini dal prossimo 2 maggio prenderà il posto ricoperto dal 2016 da Alessandra Cozzani e riporterà a Miuccia Prada e Patrizio Bertelli. amministratori delegati, e assumerà la responsabilità delle Direzioni Amministrazione, Finanza, Controllo, Fiscale e Investor Relations di Gruppo. Bonini

proviene da Goldman Sachs dove dal 2015 ha ricoperto il ruolo di Managing Director, ha fatto parte del team Italy Coverage e, successivamente, è entrato in Consumer Retail Group, assumendo la responsabilità per il settore del Lusso e Brands in Europa.

Cristina De Dona, nominata Group General Counsel, sarà responsabile della supervisione, sviluppo e consolidamento di tutte le tematiche legali, di affari societari e proprietà intellettuale della Società, riportando direttamente a Miuccia Prada e Patrizio Bertelli. De Dona ha ricoperto incarichi sia a livello nazionale che internazionale nel settore governativo e privato. Recentemente è stata Chief Counsel International presso The Hershey Company International. In precedenza ha ricoperto il ruolo Deputy General Counsel di Ferrero e di Chief of Staff presso il Ministero della Giustizia del Governo Italiano.



Diego Maletto, con il ruolo di Group Internal Auditing Director, riporta al Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Zannoni. Dopo aver maturato un’esperienza pluriennale nel settore della consulenza strategica in Italia e in USA presso Ernst & Young ha da ultimo assunto il ruolo di Group Audit Director presso Autostrade per l’Italia. In precedenza, ha ricoperto l’incarico di Head of Internal Audit per i mercati Italia, Grecia, Albania e Malta presso Vodafone.

Il Gruppo Proda ha nel suo portafoglio marchi prestigiosi come Prada, Miu Miu, Church’s, Car Shoe, Marchesi 1824. Ha chiuso il 2021 con ricavi netti pari a 3,366 miliardi di euro, il 41% in più rispetto al 2020 e +8% sul 2019. L’azienda è presente in oltre 70 paesi attraverso 635 negozi di proprietà, il canale e-commerce diretto, oltre ai selezionati e-tailers e department stores in tutto il mondo.