Poste Italiane ottiene 700 milioni dalla Bei per efficienza energetica e mobilità sostenibile

Le due linee di credito vanno a finanziare progetti di efficientamento energetico immobiliare e decarbonizzazione e ad incentivare il rinnovo della flotta aziendale

Poste Italiane ottiene dalla Banca europea per gli investimenti due linee di credito a medio/lungo termine per un totale di 700 milioni di euro, al fine di supportare le iniziative Esg previste dal Piano strategico “24SI Plus”, in particolare efficienza energetica e mobilità sostenibile.

Nello specifico, queste linee di credito rappresentano i primi finanziamenti green per il gruppo guidato da Matteo Del Fante, a tasso fisso e rimborso bullet, pari a un massimo di 700 milioni di euro così ripartiti:

600 milioni di euro con scadenza massima a 5 anni, per l’acquisto da privati ed imprese di crediti d’imposta derivanti da progetti di efficientamento energetico immobiliare e decarbonizzazione;

100 milioni di euro con scadenza massima a 6 anni, per il rinnovo della flotta di circa 4.150 veicoli elettrici a zero emissioni.

Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, ha sottolineato che i progetti green sono “uno dei pilastri del piano 24SI Plus”. Al fine di “contribuire all’accelerazione della transizione energetica” nel nostro paese.

Nel sostenere il piano di decarbonizzazione di Poste, la Bei punta a “fomentare l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile in Italia, priorità del Pnrr”, ha aggiunto Gelsomina Vigliotti, vice presidente della Bei.