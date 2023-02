Poste Italiane nella Top 5% per la sostenibilità

Poste è tra le “Top 5% S&P Global Esg Score 2022” del Sustainability Yearbook 2023 di S&P Global, la classifica internazionale che premia la sostenibilità

Poste Italiane è tra le migliori aziende per tematiche ESG (environmental, social and governance).

L’azienda è risultata tra le “Top 5% S&P Global Esg Score 2022” del Sustainability Yearbook 2023 pubblicato da S&P Global, il massimo riconoscimento in ambito di sostenibilità.



Il Sustainability Yearbook è basato sui risultati ottenuti dalle aziende nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) di S&P Global, che ha esaminato 7.800 aziende e include le più meritevoli nelle performance Esg.



Poste Italiane ha ottenuto un punteggio di 87 punti su 100 ed è tra le 27 società appartenenti al settore finanziario e assicurativo selezionate.

Del Fante, Poste: premiati i risultati del Gruppo

“Il Sustainability Yearbook di S&P Global premia ancora una volta i risultati ottenuti dal Gruppo in tema di sostenibilità” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante mentre per il Condirettore Generale, Giuseppe Lasco, “Il risultato ottenuto è la conferma della validità del percorso del Gruppo per la gestione delle tematiche ambientali, sociali e di governance. Un riconoscimento che premia l’impegno di tutte le persone di Poste Italiane nel raggiungere gli ambiziosi obiettivi della strategia di sostenibilità del Gruppo”.

Poste Italiane è presente in altri indici di sostenibilità come il Dow Jones Indices (quarto anno consecutivo), l’Euronext Vigeo-Eiris Indices, FTSE4Good, Integrated Governance Index, e il Bloomberg Gender-Equality Index, Stoxx Global ESG Leaders.