Poste: al via le assunzioni in campo finanziario

Cade tra due giorni la Giornata internazionale della posta. Poste Italiane festeggerà l’anniversario con nuove assunzioni, ma stavolta nel campo finanziario e bancario. La candidatura si può inviare tramite il sito della Monster.

Le Poste italiane quest’anno festeggeranno la Giornata mondiale delle poste con un nuovo programma di assunzioni. Da 50 anni a questa parte, la Giornata internazionale della posta cade il 9 ottobre, è stata creata dall’Unione postale universale, il 9 ottobre 1874 a Berna.

Gli uffici postali di numerosi paesi organizzeranno mostre per la raccolta di francobolli e cerimonie sulla storia delle poste. Verranno anche organizzati dei concorsi internazionali di scrittura di lettere per i giovani.

Per celebrare l’evento, Poste – un gruppo con 127 mila dipendenti complessivamente – dà seguito al nuovo piano di potenziamento del capitale umano nell’ambito dei servizi finanziari che il gruppo sta portando avanti da tempo. La selezione avverrà attraverso quattro giornate di colloqui con le Risorse umane, che si svolgeranno a Milano dal 22 al 25 ottobre.

L’obiettivo è quella di creare una squadra di consulenti finanziari, che dovranno supportare l’azienda nel suo programma di sviluppo in Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d’Aosta. La candidatura è rivolta a chi vive o è disposto a trasferirsi in queste regioni. La ricerca si rivolge ai laureati in economia e commercio, economia aziendale, economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, scienze bancarie e assicurative, economia degli intermediari finanziari, scienze statistiche, con un voto non inferiore a 102/110. L’offerta prevede l’ingresso con un contratto di apprendistato dalla durata di 36 mesi.

Poste italiane ha coinvolto Monster, per la gestione della fase di raccolta di candidature e pre-selezione. Per accedere alla selezione è necessario inviare la propria candidatura entro il 19 ottobre.

“Il format proposto – afferma Nicola Rossi, Country Manager di Monster Italia – garantisce, attraverso l’incontro diretto dei candidati, un percorso di selezione efficace. La strategia di crescita dell’azienda passa soprattutto dal suo capitale umano. E’ per questo che si ricercano talenti in grado di mettere a disposizione di Poste italiane competenza specifiche, ma anche attitudine e entusiasmo. E’ una concreta possibilità di inserimento che apre la strada anche a percorsi di carriera interessanti.”