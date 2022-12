Pos, pensioni, reddito di cittadinanza, mutui, cuneo, superbonus e congedi: così cambia la Manovra in 7 punti

Il Governo ha presentato gli emendamenti definitivi alla Manovra 2023 – Dal pos ai mutui, dal Rdc alle pensioni, ecco le ultime novità sulla Manovra

La Manovra di bilancio 2023 cambia volto. Il Governo ha presentato gli emendamenti definitivi al provvedimento. Come annunciato, la stragrande maggioranza delle risorse sarà destinata a calmierare l’aumento delle bollette. Per il resto: sparisce la tanto contestata norma sul Pos, mentre l’aumento delle pensioni minime a 600 euro riguarderà solo il 2023 e solo i pensionati sopra i 75 anni. La durata del Reddito di Cittadinanza per il 2023 scende da 8 a 7 mesi e il taglio del cuneo contributivo riguarderà i lavoratori con reddito sotto i 25mila euro. Confermata anche la proroga sul Superbonus annunciata pochi giorni fa, mentre per i mutui viene stabilità la possibilità di passare dal variabile al fisso.

Ecco, nei dettagli, le ultime novità della Legge di Bilancio 2023.

Pos: sparisce il limite di 60 euro

Sul Pos il Governo fa marcia indietro. Dopo le critiche di Bankitalia e il confronto Commissione Ue secondo cui la norma contrasterebbe con gli obiettivi del Pnrr, la regola che prevedeva di innalzare da 0 a 60 euro l’obbligo di accettare pagamenti con il Pos è stata cancellata con un colpo di spugna. “Il governo – ha spiegato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti- è disponibile a un confronto con la commissione Bilancio per quanto riguarda una soluzione compatibile con la normativa e gli impegni assunti dal precedente governo sul Pnrr”. Questo il nodo che, nell’interlocuzione con Bruxelles, ha portato al ripensamento. L’esecutivo “caldeggia”, ha spiegato Giorgetti, forme “di ristoro o risarcimento per gli operatori che si dovranno trovare di fronte ad un maggiore onere per le commissioni applicate su queste transazioni”. Resta il tetto al contante a 5mila euro.

Pensioni

L’importo delle pensioni minime salirà a 600 euro, ma solo per gli over 75 e solo per il 2023. Rivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il 2023 e il 2024: la rivalutazione per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (tra i 2mila e i 2.500 euro) sale dall’80 all’85%, mentre per le pensioni più alte gli scaglioni vengono così rivisti:

dal 55% al 53% per le pensioni tra 5 a 6 volte il minimo;

da 50% a 47% per le pensioni tra 6 e 8 volte il minimo;

da 40% a 37% per le pensioni tra 8 a 10 volte il minimo;

da 35% a 32% per le pensioni oltre 10 volte il minimo (oltre 5mila euro).

L’aumento per le pensioni fino a 5 volte il minimo sale così da 153 a 162,8 euro a fronte dei 172 euro di incremento previsti con lo schema del Governo precedente.

Reddito di cittadinanza

Per gli occupabili il reddito di cittadinanza avrà una data di scadenza: durerà al massimo 7 mesi, un mese in meno di quanto previsto dalla precedente versione della Manovra.

Sale da 6mila e 8mila euro il limite massimo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore di datori di lavoro che assumono dal primo gennaio al 31 dicembre con contratto a tempo determinato i beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Cuneo fiscale: taglio fino a 25mila euro

Sale da 20 a 25mila euro il limite reddituale previsto per il taglio del cuneo di un ulteriore punto percentuale.

Mutui: ok al passaggio dal variabile al fisso

Nel maxi-emendamento alla legge di Bilancio 2023 presentato dal Governo si ripristina la possibilità di passare dai mutui a tasso variabile ai mutui a tasso fisso.

Prevista anche una detrazione del 50% dell’importo corrisposto per l’Iva per gli acquisti di immobili ad alta efficienza energetica (in classe A e B) effettuati entro il 31 dicembre 2023 direttamente dal costruttore.

Superbonus 110%: proroga al 31 dicembre

Come annunciato la settimana scorsa dal ministro Giorgetti, nella Manovra viene inserita una norma che dà la possibilità di presentare la Cilas – dichiarazione di inizio lavori – fino al 31 dicembre 2022 per accedere al superbonus al 110%. La precedente normativa prevista dal decreto Aiuti Quater fissava la scadenza per la presentazione del documento al 25 novembre.

Congedo parentale e assegno unico

“Il Governo ha previsto l’aumento all’80% dell’indennità del congedo parentale ricondotta ai genitori in via alternativa”, ha spiegato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Inoltre è stata “incrementata la maggiorazione della misura dell’assegno unico universale riconosciuto a nuclei con 4 o più figli”, ha aggiunto. “Introdotta anche misure per escludere borse di studio destinate a studenti universitari con disabilità dal computo reddituale, estendendo i beneficiari”.