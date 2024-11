Ponte di Ognissanti: 10 milioni di italiani in viaggio, giro d’affari miliardario

Tre giorni di vacanza all’insegna dell’arte e del relax. Un milione di persone andrà all’estero, il resto rimarrà in italia. Spesa media di 462 euro a persona

Sono 10 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi un viaggio per il Ponte di Ognissanti. Di questi, 8,9 milioni rimarranno in Italia, prediligendo le località d’arte e, a seguire, la montagna e i posti all’aria aperta. Poco più di un milione di persone, invece, ha deciso di andare all’estero, optando per una grande capitale facilmente raggiungibile in albergo. La durata media prevista della vacanza è intorno ai 3,3 giorni per un totale complessivo di 19,8 milioni di pernottamenti fuori casa. Il costo medio? 462 euro per persona. Sono alcuni dei dati che emergono da un’indagine pubblicata da Federalberghi.

Ponte Ognissanti: dove vanno gli italiani in vacanza

Tra le tipologie di soggiorno scelte dagli italiani per trascorrere il ponte in pole position vi è la casa di parenti e amici (36,9%) mentre l’11% andrà nella casa di proprietà. Per ciò che riguarda la ricettività, il 20,8% andrà in albergo.

Per quanto riguarda le mete, il 30,2% dei viaggiatori opterà per una città d’arte. Seguono la montagna (22,3%), il mare (22,1%), località lacustri (3,2%) e le terme (2,9%). Sotto il profilo geografico, si legge nell’Osservatorio Turismo di Confcommercio, le Regioni preferite sono la Toscana, il Lazio e la Campania, seguite da Puglia, Lombardia, Sicilia e Trentino Alto Adige.

Nel 57,5% dei casi, sottolinea Federalberghi, è proprio la vicinanza alla propria abitazione ad orientare la scelta in località interne alla propria regione, non a caso il 70,3% ha deciso di spostarsi in auto, il 16,8% in aereo e il 4,3% in treno.

Ponte Ognissanti: giro d’affari tra i 3 e i 6 miliardi

Osservatorio Turismo di Confcommercio in collaborazione con Swg prevede una spesa totale poco sotto i 3,5 miliardi di euro, mentre, secondo Federalberghi, il Ponte di Ognissanti produrrà un giro d’affari complessivo di 4,6 miliardi di euro. Ancora più elevata la stima di di CNA Turismo e Commercio che prevede una movimentazione economica complessiva di circa 6 miliardi di euro.