Politica e burocrazia: oggi pomeriggio conversazione alla Luiss di Roma con Sabino Cassese

Politica e burocrazia sarà il tema centrale della conversazione con l’illustre giurista Sabino Cassese che avrà luogo oggi pomeriggio alla Luiss di Roma

Una conversazione con Sabino Cassese, insigne giurista e giudice emerito della Corte Costituzionale, avrà luogo oggi pomeriggio alla Luiss di Roma (Campus Luiss di Viale Romania 32, aula 202) su “Politica e burocrazia“. La conversazione che avviene per iniziativa della School of Law dell’ateneo della Capitale prende le mosse dal recente libro di Cassese “Le strutture del potere” articolato in un’ampia intervista dell’inviata de La7, Alessandra Sardoni.

Dopo un indirizzo di saluto del Direttore didattico del Master in Diritto d’impresa della Luiss, Antonio Nuzzo, alla conversazione parteciperanno Gustavo Visentini, Direttore scientifico del Master in Diritto d’impresa della School of Law della Luiss, Bernardo Giorgio Mattarella, Professore di Diritto amministrativo dell’Università Luiss Guido Carli, Hadrian Simonetti, Presidente di sezione del Consiglio di Stato e Professore di Diritto amministrativo della Luiss, l’ambasciatore Ludovico Ortona e Franco Locatelli, Direttore d FIRSTonline.

Saranno presenti Sabino Cassese ed Alessandra Sardoni.