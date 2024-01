PNRR 2024: perché l’Università di Pisa cerca come partner aziende ed enti locali del Mezzogiorno?

L’Università di Pisa dà la possibilità ad imprese e strutture statali di partecipare ai progetti a cascata verso obiettivi strategici. Per loro oltre re milioni di euro

Lunedì 22 gennaio, martedì 26 gennaio o mercoledì 31 gennaio. Sono tre le date indicate dall’Università di Pisa riservate ad imprese ed enti locali del Mezzogiorno per partecipare a progetti inclusi nel PNRR. L’ateneo cerca partner al Sud per 4 progetti su: transizione energetica, Intelligenza artificiale

medicina di precisione e life science. I progetti valgono oltre 8 milioni di euro, di cui 3.570 per i partner delle Regioni meridionali. Un segnale di attenzione strategico che nasce dai cosiddetti bandi a cascata

Cosa sono? Sono strumenti di compartecipazione verso obiettivi strategici. In pratica chi si è visto approvati e finanziati progetti con i fondi europei riconosce parte delle risorse a soggetti esterni. Una forma di collaborazione tra chi ha promosso l’iniziativa entrata a far parte del PNRR e chi vi può dare valore aggiunto.

La sostenibilità ambientale, la creazione di posti di lavoro, l’innovazione tecnologica e la capacità di attrarre investimenti privati sono la base per funzionare. Non se ne sono visti ancora gli esiti, ma questo annuncio di Pisa infrange anche molte remore verso il Mezzogiorno.

Come e quando partecipare

Entro gennaio dal Sud dovrebbero arrivare le candidature per quello che in ogni disciplina sarà realizzato dall’Università di Pisa. Siamo all’interno del NextGenerationEU con la Missione 4 del Piano di Ripesa e Resilienza declinata in “Istruzione e Ricerca” , “Dalla Ricerca all’impresa”. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, hanno a disposizione il 43% delle risorse. I centri di ricerca localizzati al Sud e gli enti territoriali che hanno pronti progetti e schemi di lavoro sui due grandi filoni della transizione verde o sull’intelligenza artificiale hanno la possibilità di arricchire il portafogli delle iniziative sostenute dal PNRR.



Nello specifico i bandi riguardano l’Ecosistema dell’Innovazione THE – Tuscany Health Ecosystem, che punta all’innovazione nelle scienze e nelle tecnologie della vita in Toscana. I Partenariati Estesi: FAIR, sugli aspetti dell’Intelligenza artificiale; NEST, dedicato alla transizione energetica; HEAL ITALY, con i focus sulla diagnostica e sulle terapie innovative nella medicina di precisione. I tempi di partecipazione ai bandi sono questi: ore 12:00 del 22 gennaio per il partenariato FAIR ;ore 12:00 del 26 gennaio per i partenariati NEST e HEAL ITALY; ore 12:00 del 31 gennaio per l’ecosistema THE – Tuscany Health Ecosystem.