Pleiades Capital punta sull’health food: acquisito il 70% di Vittoria Health Nutrition da Orienta Capital Partners

Pleiades Capital ha acquisito il 70% dell’azienda specializzata nella produzione di snack proteic tramite un club deal, segnando il primo investimento private equity della holding fondata da Marcello Tedeschi e Andrea Levi

Pleiades Capital ha acquisito il 70% di Vittoria Health Nutrition (Vhn) tramite la holding Romagnadiet, controllata da Orienta Capital Partners. L’operazione è stata realizzata attraverso un club deal, co-finanziato al 20% dallo sponsor, e rappresenta il primo investimento in ambito private equity per la holding fondata da Marcello Tedeschi e Andrea Levi.

Focus su alimentazione sportiva e salutistica

Vittoria Health Nutrition, con sede a Cherasco (Cuneo), è specializzata nella produzione di snack proteici waferati e cioccolato senza zucchero per l’alimentazione sportiva e salutistica, operando in modalità B2B e private label. L’azienda ha chiuso il 2024 con ricavi pari a 4 milioni di euro, di cui circa il 60% realizzati all’estero, un Ebitda margin superiore al 15% e una previsione di crescita del 20% nell’anno in corso.

Obiettivi di sviluppo e investimenti

Il piano strategico definito da Pleiades Capital prevede rafforzamento del team, espansione produttiva, attività di ricerca e sviluppo e una strategia di crescita per linee esterne, mantenendo l’attuale posizionamento di VHN nei segmenti funzionali. Guido Dracone, azionista di minoranza e attuale amministratore delegato, manterrà la guida operativa dell’azienda in questa nuova fase.

Gli advisor coinvolti

Nell’operazione, Pleiades Capital è stata assistita dallo studio PedersoliGattai come advisor legale, con un team composto da Giovanni Pedersoli, Giuseppe De Cola e Roberta Danese, e da Deloitte per le due diligence, sotto la guida di Mario De Blasi.

Per Orienta Capital Partners, l’operazione è stata condotta dal partner Augusto Balestra, con il supporto di Stefano Pompignoli (associate) e Francesco Barbi (senior analyst). L’assistenza legale è stata fornita dallo studio BIP Law, con un team guidato da John Shehata, mentre Apicall ha agito come advisor finanziario con Federico Vai, Giuseppe Covini e Pier Francesco Biglione.

Guido Dracone e Vittoria Health Nutrition sono stati assistiti da Portolano Cavallo Studio Legale, con Luca Gambini e Ginevra Sforza.

“Questa operazione ha per noi un valore strategico: è la prima acquisizione nel private equity della nostra holding, nata per investire direttamente e promuovere club deal nel venture capital e nel private equity”, ha affermato Tedeschi. L’obiettivo è “generare impatto positivo” sostenendo la crescita delle aziende “sia internamente sia esternamente”, con particolare attenzione a “sostenibilità ed eticità”. Vhn, afferma, “rispecchia pienamente la nostra visione”.

Per Dracone “l’ingresso di Pleiades Capital dà nuovo slancio al nostro piano di crescita”, soprattutto all’estero, dove oggi si concentra “il 60% del fatturato”. L’azienda intende ora “accelerare il nostro percorso di espansione e di consolidamento”.

Augusto Balestra, partner di Orienta Capital Partners, evidenzia “l’importante generazione di valore” creata nel percorso con Vhn, che ha “triplicato il proprio fatturato” e ora, con l’ingresso di Pleiades, affronta “una nuova fase di espansione”.