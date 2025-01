Playoff Champions League: derby evitato, sarà Juve-Psv e Milan-Feyenoord, Atalanta contro Club Brugge

Nella Coppa dalle Grandi Orecchie sorteggio tutto sommato favorevole alle italiane. Va male invece alla Roma che pesca il Porto. Tra Champions e Europa League si rischia un doppio derby italiano agli ottavi. Ecco tutti gli accoppiamenti

L’urna di Nyon ha parlato, e per le squadre italiane impegnate nei playoff di Champions League il sorteggio è stato tutto sommato favorevole. Sarà una sfida tra Italia e Benelux: il Milan affronterà il Feyenoord, la Juventus se la vedrà con il PSV Eindhoven, mentre l’Atalanta sfiderà il Club Brugge, ex squadra di De Ketelaere.

Scongiurato il derby ai playoff, ma attenzione: se Milan e Juventus dovessero superare il turno, una delle due incrocerà sicuramente l’Inter agli ottavi. La squadra di Simone Inzaghi, già qualificata alla fase successiva, attende quindi con interesse l’esito degli spareggi delle altre italiane.

Non è andata bene invece alla Roma che dal sorteggio nei playoff di Europa League ha pescato il Porto. La Lazio, già qualificata agli ottavi, segue con attenzione l’esito della sfida: se i giallorossi supereranno il turno, il derby capitolino potrebbe diventare realtà (tutto dipenderà dal sorteggio del 21 febbraio). In caso contrario, l’avversario dei giallorossi potrebbe essere l’Athletic Bilbao.

Juve, Milan e Atalanta: mai sottovalutare le avversarie

La Juventus dovrà vedersela con il Psv Eindhoven, un avversario storico ma che attualmente non sta attraversando una stagione brillante. “È bello aver evitato il derby. Così da italiani possiamo avere più squadre al turno successivo”, ha dichiarato Gianluca Pessotto, coordinatore del team bianconero. Servirà comunque la miglior Juve e non quella vista finora per affrontare al meglio gli olandesi e conquistare il passaggio agli ottavi.

Il Milan, invece, se la vedrà con il Feyenoord, formazione solida in Europa, ma non tra le favorite per il passaggio del turno. L’attenzione sarà anche su Santiago Giménez, attuale bomber degli olandesi e oggetto del desiderio di mercato dei rossoneri: sarà un avversario o un futuro compagno?

Sorteggio più favorevole, almeno sulla carta, per l’Atalanta, che troverà sulla sua strada il Club Brugge. La squadra belga è sicuramente competitiva, ma la Dea ha già dimostrato di poter dire la sua in Europa con un gioco dinamico e imprevedibile. Gasperini potrà affrontare il doppio confronto con fiducia, puntando alla qualificazione.

L’Inter, a differenza delle altre italiane, è già agli ottavi dopo aver superato brillantemente la fase a gironi. Ora attende il sorteggio del 21 febbraio per conoscere il proprio avversario, ma il rischio di un derby europeo non è scongiurato: i nerazzurri potrebbero infatti incrociare proprio la vincente tra Juventus-Psv o Feyenoord-Milan in un ottavo tutto italiano.

Gli altri match: sarà di nuovo Real Madrid- Manchester City

È ormai un classico della Champions League. Anche quest’anno, Manchester City e Real Madrid si ritroveranno faccia a faccia, anche questa volta non in finale.

Gli altri accoppiamenti dei playoff sono:

Brest – Psg

Monaco – Benfica

Sporting – Borussia Dortmund

Celtic – Bayern Monaco

Agli ottavi insieme all’Inter ci sono Arsenal, Aston Villa, Atlético Madrid, Barcellona, Bayer Leverkusen, Lille e Liverpool.

Playoff Champions: quando le gare

Le gare di andata dei playoff si disputeranno l’11 e il 12 febbraio, mentre i ritorni sono previsti per il 18 e il 19 febbraio. Dopo il termine dei playoff, il sorteggio degli ottavi di finale avverrà il 21 febbraio, quando tutte le squadre italiane scopriranno i loro prossimi avversari.

Playoff Europa League: Roma contro il Porto

Non è stato fortunato invece il sorteggio per la Roma nei playoff di Europa League. La squadra di Ranieri se la vedrà con il Porto. Sebbene la squadra portoghese non sia più quella temibile di un tempo, rappresenta comunque un avversario di rilievo. Qualora i giallorossi dovessero passare il turno rischio Derby della Capitale agli ottavi con la Lazio (già qualificata). In alternativa, l’avversario sarà l’Athletic Bilbao.

Le altre partite:

Ferencvaros – Viktoria Plzen

AZ – Galatasaray

Midtjylland – Real Sociedad

Union Saint-Gilloise – Ajax

Paok – Steaua

Twente – Bodo/Glimt

Fenerbahce – Anderlecht

Le gare di andata dei playoff si disputeranno il 13 febbraio, mentre quelle di ritorno il 20 febbraio. Al termine dei playoff, le otto squadre vincenti si aggiungeranno alle già qualificate agli ottavi di finale. La Lazio, già sicura del suo posto, affronterà la vincente tra Roma/Bilbao o Viktoria Plzen/Ferencvaros.

Oltre ai biancocelesti sono già agli ottavi anche Athletic Bilbao, Man United, Tottenham, Eintracht, Lione, Olympiacos e Rangers.