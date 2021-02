Pirelli, Terna e Hera nella Gold Class delle aziende sostenibili

Con 90 punti la società che gestisce la rete elettrica nazionale è al vertice tra le Electric Utilities, mentre era si è distinta nella categoria “Multiutility and Water” con un punteggio di 87/100. Medaglia d’oro nel settore “Auto Components” per Pirelli, con un punteggio 84/100.

Terna, Hera e Pirelli sono state inserite nella Gold Class della sostenibilità mondiale di S&P Global, un riconoscimento riservato alle società incluse nel Dow Jones Sustainability Index (DJSI), l’indice borsistico internazionale di valutazione dei fattori ESG delle circa 3.500 imprese quotate a maggiore capitalizzazione a livello globale.

Il risultato è stato reso noto lunedì 8 febbraio in occasione della pubblicazione del Sustainability Yearbook 2021, il report con i risultati delle analisi effettuate per l’accesso all’indice dello scorso anno e i nomi delle aziende che hanno conseguito i punteggi di sostenibilità più elevati.

Da 12 anni nel DJSI, Terna figura tra le utility elettriche inserite nel “Sustainability Yearbook 2021” ed è riuscita a rientrare per la settima volta tra le aziende della Gold Class con un punteggio complessivo di 90/100, contro una media del settore delle utility elettriche pari a 43/100.

“Questo primato, che giunge dopo il recente riconoscimento al primo posto mondiale per il terzo anno consecutivo nel settore Electric Utilities del Dow Jones Sustainability World Index, riconosce il ruolo di Terna quale regista e abilitatore della transizione energetica per una rete sempre più sostenibile, sicura e resiliente”, commenta Terna in una nota, sottolineando la centralità che la sostenibilità ricopre anche nel piano industriale 2021-2025, nell’ambito del quale è stato stabilito che il 95% degli investimenti da effettuare nei prossimi cinque anni saranno sostenibili.

Hera si è invece posizionata come “Industry leader”, nella categoria “Multiutility and Water”, con un punteggio di 87/100, rispetto a una media del settore di 45/100. “Hera si è distinta in particolare per la sostenibilità ambientale, economica e per la governance”, ottenendo risultati rilevanti sulla gestione e tutela delle risorse, sulla capacità di cogliere le opportunità del mercato e sulla relazione con gli stakeholder. Oltre alla Gold Class, la multiutility bolognese ha ottenuto una menzione speciale di “Industry mover”, come società che ha registrato il miglioramento più rilevante, con una crescita di ben 19 punti rispetto alla valutazione di 68/100 del 2019.

Medaglia d’oro anche per Pirelli, l’unica del settore “Auto Components” a livello mondiale ad aver ottenuto il riconoscimento “Gold Class Distinction”, con un punteggio complessivo di 84 punti contro una media del settore di 35 punti. Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, ha commentato: “La conferma di Pirelli nella Gold Class del Sustainability Yearbook 2021 testimonia la centralità della sostenibilità nella nostra strategia aziendale e la capacità di Pirelli di integrare un approccio responsabile in tutte le attività di business per creare valore per gli Stakeholder”.