Pirelli, attività online per dipendenti e bambini

La società ha organizzato il welfare aziendale anche a distanza, per aiutare i genitori in smart working nella gestione dei figli.

“Il welfare per Pirelli ha una lunga tradizione”, dice una nota della società di pneumatici per avvalorare la notizia che l’attenzione portata nei confronti dei dipendenti e delle loro famiglie prosegue anche online. Come? Con attività ludico-educative per i figli dei dipendenti, pratiche di mindfulness, corsi di yoga, pilates e workout e uno sportello virtuale family care per i consigli utili alla gestione della quotidianità. Tutto rigorosamente online, appunto, visto che in ufficio ancora per un po’ è meglio non andarci a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Per aiutare i genitori in smart working nella gestione dei figli, Pirelli ha dunque attivato il programma “Pirelli Smart Kids”, attività settimanali di “edutainment” online per i figli dei dipendenti da 3 a 11 anni che, divisi per fasce di età, potranno partecipare a diversi laboratori divisi per aree tematiche. Tra questi, quello di stimolo della creatività, quello di inglese, il laboratorio dedicato alla tecnologia e alla innovazione e tanti altri. Nell’ambito di tale programma, un ruolo di primo piano è ricoperto dalla Fondazione Pirelli e da Pirelli HangarBicocca che metteranno a disposizione le loro esperienze in ambito educational con laboratori e attività didattiche digitali legati alla cultura di impresa e all’arte.

Pirelli, inoltre, a supporto del benessere psicofisico dei propri dipendenti, ha attivato un’offerta di corsi online, totalmente gratuiti, di ‘Mindfulness’, tenuti da specialisti della materia, e di benessere (yoga, stretching, pilates, esercizio fisico) con la possibilità di fare esercizi da casa con un trainer dedicato. Questi strumenti sono stati affiancati, fin da inizio emergenza, da uno sportello family care che dà la possibilità ai dipendenti di ricevere un supporto utile alla gestione di problematiche familiari e sociali. Un centro di ascolto pensato per supportare i dipendenti “caregiver”, cioè impegnati nella cura di un parente non autosufficiente, e persone che stanno attraversando momenti di cambiamento importante all’interno del proprio nucleo familiare.

A supporto dello smart working, inoltre, Pirelli ha messo a disposizione sulla piattaforma online di formazione aziendale “Learning Lab”, due nuove sezioni dedicate a fornire ai dipendenti – attraverso video, tutorial e guide – tutte le informazioni per un utilizzo ancor più efficace degli strumenti digitali già a disposizione per il lavoro da casa.

Infine, con lo scopo di incentivare una mobilità sostenibile e di facilitare gli spostamenti casa-ufficio (anche una volta superata la fase di cautela), Pirelli metterà a disposizione dei propri dipendenti alcune bici elettriche di Pirelli CYCL-e around, il servizio di noleggio bici a pedalata assistita di alta gamma. L’iniziativa rappresenta anche un test pilota nell’ambito dello sviluppo di iniziative su larga scala rivolte anche ad altre aziende. Da sempre attenta al tema della mobilità, Pirelli già da tempo ha messo a disposizione dei propri dipendenti ciclisti una zona spogliatoi fornita di docce.