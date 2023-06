Pil, l’Italia non è più la Cenerentola d’Europa: perché? Sabato rispondono le Lancette dell’economia

Domani su FIRSTonline le Lancette dell’economia di giugno di Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi risponderanno alle domande che l’attualità economica pone. Inflazione o delocalizzazione: chi vincerà? Durerà la crescita italiana e quanto conta il PNRR? E i tassi, e il cambio e le Borse dove andranno?

Come un tiro alla fune, due forze contrastanti tirano l’attività economica globale: quali sono? E quale prevarrà? Le pressioni inflazionistiche si stanno davvero attenuando? La carenza di lavoratori continuerà a sostenere la dinamica salariale nei Paesi avanzati? Oppure torneranno a prevalere le logiche della delocalizzazione globalizzante? E come si sta comportando l’economia italiana, che fino a prima della pandemia era la Cenerentola d’Europa, per risicata capacità di crescere? Quali variabili la stanno trainando e da dove traggono forza? La polemica sul PNRR ha qualche fondamento? Le quotazioni delle materie prime, energetiche e non, faticano a non scivolare all’ingiù: seguono o anticipano le svolte cicliche? Le Banche centrali si prenderanno una pausa nel rialzare i tassi di interessi? Sarà breve o durerà? I tassi di cambio mostrano una maggior forza del dollaro: perché? E le Borse, dopo la lunga corsa dai minimi del 2022 hanno raggiunto un tetto?

Le Lancette dell’economia

Queste e altre domande assillano imprenditori e risparmiatori, banchieri e gestori di portafogli, perché stiamo vivendo uno dei periodi più turbolenti e incerti a memoria d’uomo, come ricorda sempre Stan Druckenmiller, tra i manager di ricchezza finanziaria di maggior successo dell’ultimo mezzo secolo (gestì anche una parte del patrimonio di George Soros). A queste e ad altre domande rispondono le Lancette dell’economia, la rubrica mensile di analisi della congiuntura, con un occhio attento ai cambiamenti strutturali, che è curata da più di un terzo di secolo da Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi. Le Lancette di giugno 2023 da domani solo su FIRSTonline.