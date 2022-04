Picasso: attesa di un nuovo record d’asta in Asia per il ritratto dell’amata Dora Maar

Il ritratto di Dora Maar di Pcasso all’asta il 27 aprile da Sotheby’s Hong Kong con una stima di 17,6 milioni dollari

Il ritratto di Dora Maar dell’artista Pablo Picasso è stato messo all’asta in Asia di Sotheby’s e arriva anche in un momento in cui la domanda di Picasso nella regione è ai massimi livelli al seguito di due record d’asta consecutivi raggiunti per l’artista in Asia della stessa casa d’aste dell’anno scorso. Dipinto nel tricolore francese rosso, bianco e blu – e firmato e datato in modo prominente – cattura un vero senso della personalità di Maar e parla in modo eloquente dei sentimenti di Picasso.

La storia d’amore tra Dora Maar e Picasso è senza dubbio una delle più turbolente della storia dell’arte del XX secolo. La loro relazione è stata un sodalizio di scambio intellettuale oltre che di intensa passione, e la sua influenza sull’artista ha portato ad alcuni dei ritratti più audaci e famosi della sua carriera. Picasso incontrò Maar, la fotografa surrealista, all’inizio del 1936, e ne rimase immediatamente incantato dal suo intelletto e dalla sua bellezza, e dalla sua presenza imponente. Sebbene fosse ancora sentimentalmente coinvolto con Marie-Thérèse Walter e all’epoca sposato con Olga Khokhlova, Picasso fu intimamente coinvolto con Maar. A differenza della più docile Marie-Thérèse, Maar era un artista, parlava lo spagnolo nativo di Picasso e condivideva le sue preoccupazioni intellettuali e politiche. Durante questo periodo drammatico della sua vita personale, Picasso ha bilanciato Maar e Walter in un ambiente domestico sempre più complesso e aspro. Allo stesso tempo, anche gli eventi mondiali stavano raggiungendo il culmine e si stavano facendo sentire nell’opera di Picasso. Quando Picasso si imbarcò nel grande capolavoro Guernica – in risposta al bombardamento della città spagnola di Guernica nell’aprile 1937 – Maar assistette oltre a produrre un foto-documentario dei lavori in corso. Rimarranno insieme fino al 1943.

Dipinto nel 1939, quando il continente europeo era sull’orlo della guerra, il ritratto è particolarmente affascinante e insolito nella sua pacata eleganza, dato che molti dei ritratti di Dora Maar di Picasso mostrano il suo volto angosciato e fratturato in un trattamento cubista nei suoi confronti caratteristiche.

Pablo Picasso, Ritratto di Dora Maar. Courtesy Sotheby’s

L’arrivo di Maar segnò un importante cambiamento stilistico per Picasso che ben presto si fece sentire nella sua arte, con un netto spostamento dalle ampie forme curvilinee di Marie-Thérèse Walter verso forme più nettamente delineate che catturavano l’essenza delle molteplici e spesso contrastanti sfaccettature di La personalità di Maar. Con la testa appoggiata sulla mano, in Dora Maar guarda pensierosa verso lo spettatore, trasmettendo un senso di caratteristica intensità e gravità. Questo è solo ulteriormente contrastato dallo sfondo rosso fuoco, un riferimento simbolico al carattere altrettanto appassionato e vivace di Maar. Il ritratto mostra Maar in una posa padrona di sé e orgogliosa, il suo viso accattivante sia contemplativo che imperscrutabile. I suoi lineamenti più sorprendenti, qui potentemente resi, erano il suo folto mantello di ricchi capelli neri – che teneva a lungo su richiesta di Picasso – e i suoi occhi abbaglianti e pieni di sentimento. La scelta di Picasso di un pannello per Dora Maar era di importanza artistica. Nel corso della sua carriera, Picasso ha spesso selezionato diversi media per consentire il pieno dominio della sua libertà creativa, passando senza sforzo tra tela, pannello, carta o qualsiasi altro mezzo si sentiva obbligato a utilizzare. Ha iniziato a dipingere su tavola durante il suo periodo blu e il suo periodo surrealista, e ha continuato a farlo negli anni ’50. Dora Maar appartiene a un piccolo gruppo di oli su tavola dipinti tra il 27 e il 29 marzo 1939, tra cui esemplari conservati al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid e al Museo Solomon R. Guggenheim, New York. Il dipinto è stato offerto l’ultima volta all’asta nel 1988, quando ha abbellito la copertina del catalogo di vendita.

Con una stima superiore a 17,6 milioni di dollari, Dora Maar sarà offerta insieme a una vasta selezione di opere del periodo moderno, di artisti come Chen Yifei, Wu Guanzhong, Chu Teh -Chun e Zao Wou-Ki – nell’asta della serata moderna il 27 aprile. La vendita sarà completata da un’offerta altrettanto ampia e forte di arte contemporanea in un’asta serale lo stesso giorno, guidata dallo Spider IV di Louise Bourgeois (quasi) sette piedi, il primo Spider dell’artista ad essere presentato all’asta in Asia.