Piazza Affari, settimana di fuoco: occhi su Generali, ma anche su Eni e Intesa. Tutti gli appuntamenti

Gli ultimi giorni di aprile saranno stracolmi di appuntamenti per le società quotate a Piazza Affari. Pioggia di cda ed assemblee, venerdì la giornata clou

Per Piazza Affari, quella cominciata ieri mentre tutti noi festeggiavamo la Liberazione del 25 aprile, è una settimana di fuoco. Tra bilanci, trimestrali e assemblee, gli occhi degli investitori saranno puntati sui colossi del Ftse Mib. L’attenzione sarà concentrata soprattutto sul futuro delle Generali che che venerdì 29 aprile metterà di fronte a Trieste la lista del management guidata da Philippe Donnet, considerata in leggero vantaggio, a quella di Francesco Gaetano Caltagirone, che propone come nuovo Ceo della compagnia l’ex responsabile delle attività dell’est Europa, Luciano Cirinà.

Piazza Affari: tutti gli appuntamenti societari in programma

L’ultima settimana di aprile, al solito, è la più intensa dell’anno, con una pioggia di assemblee e cda. Oltre a Generali, riflettori su Eni (giovedì) ed Intesa (venerdì). Ecco tutti gli appuntamenti da segnare in rosso sul calendario:

Martedì 26 aprile : assemblee degli azionisti di Aeroporto di Bologna, Cattolica Assicurazioni, Erg, Italgas e Tiscali. I soci della società di tlc saranno chiamati ad approvare il bilancio, ma soprattutto il raggruppamento delle azioni ordinarie in vista della fusione per incorporazione della divisione dei clienti retail di Linkem retail.

: consigli di amministrazione per l’approvazione dei conti di Mfe, Aedes, Mittel e Tenaris. Finecobank renderà note le nuove “strategia per l’evoluzione del risparmio gestito”, mentre StM pubblicherà i dati trimestrali. In programma anche le assemblee degli azionisti di Acea, Biesse, Brunello Cucinelli,Il Sole 24 ore, Rai Way (che dovrebbe dare indicazioni sulle possibili nozze con Ei Towers), Saras, Snam. Mfe terrà ad Amsterdam l’assemblea in cui lancerà l’Opa sulla controllata spagnola. Giovedì 28 aprile : si riuniscono per l’approvazione dei conti i cda di Eni , Elica e Seri industrial. Incontri con gli investitori di Tenaris e Mfe-Mediaforeurope. In programma le seguenti: assemblee degli azionisti: Mutuionline, Elica, Banca Ifis , Aeffe, A2a, Banca sistema, Banca Finnat, Dovalue, Assemblea, Zucchi, Finecobank, Mondadori, Marr, Safilo, Eurotech, Unipol. Sabaf, Piovan, Sanlorenzo, Enervit, Bialetti, Toscana aeroporti, Irce, Banca Intermobiliare, Exprivia, Monrif, Falck Renewables, Fullsix, Equita, Orsero, Tinexta, Illimity Bank, Aquafil, Newlat, Banca Profilo, Webuild, Ascopiave, Credem, Gefran e la Tip di Tamburi. Ad Amsterdam è stata convocata la prima assemblea per il bilancio di Ariston .

Appuntamenti importanti anche negli Usa

Appuntamenti importanti non mancheranno nemmeno negli Stati uniti dove l’attenzione è tutta per le big tech: martedì pubblicano i bilanci Alphabet e Microsoft, mercoledì toccherà invece a Facebook. Giovedì sarà invece il turno di Amazon, Apple e Caterpillar.