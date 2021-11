Phillips e SAF: seconda edizione del premio londinese per studenti delle scuole secondarie

Phillips presenta una collaborazione con la Sovereign Art Foundation (SAF) per la seconda edizione del The Sovereign Art Foundation Students Prize, Londra

Istituito nel 2012, il Premio per studenti della Sovereign Art Foundation (SAF) è un premio annuale progettato per celebrare l’importanza dell’arte nel sistema educativo e riconoscere la qualità delle opere d’arte prodotte dagli studenti delle scuole secondarie di tutta la città e quest’anno è generosamente sostenuto da Praemium. In qualità di partner ufficiale della sede del premio per studenti della Sovereign Art Foundation (SAF), Phillips ospiterà le 20 opere selezionate in una mostra dei finalisti presso la sede di Phillips London a 30 Berkeley Square, dove si svolgerà insieme a New Now dal 2 al 9 dicembre 2021.

I finalisti sono stati selezionati tra 136 opere da una giuria composta da professionisti provenienti da diverse sfaccettature del mondo dell’arte, un’entusiasmante giuria tra cui Caroline Walker, Visual Artist, Eugenio Re Rebaudengo, Fondatore di ARTUNER, Howard Bilton, Fondatore e Presidente di SAF, Hugo Wilson, artista e scultore inglese, Idris Khan, artista britannico contemporaneo, Kamiar Maleki, direttore di Volta Art Fairs, Melanie Gerlis, editorialista del mercato dell’arte per il Financial Times, e Tamila Kerimova, specialista, direttore, responsabile delle vendite giornaliere, 20 ° secolo e arte contemporanea, Phillips.





ll vincitore assoluto del The Sovereign Art Foundation Students Prize, London 2021 sarà determinato quando la giuria esaminerà personalmente le opere selezionate alla Finalists Exhibition; selezionando uno studente a cui assegnare il trofeo del Premio della Giuria e £ 800 (il loro dipartimento artistico della scuola riceverà £ 2.000). Per aumentare il coinvolgimento del pubblico e aumentare l’esposizione degli studenti, i visitatori della mostra sono anche invitati a votare per la loro opera d’arte finalista preferita per ricevere un trofeo del Premio del voto pubblico e £ 400 (e la loro scuola £ 1.000). Le votazioni online saranno accettate anche dal pubblico in generale tramite la galleria web con chiusura delle votazioni alle 18:00 GMT del 6 dicembre 2021. Inoltre, gli studenti possono scegliere di inserire le proprie opere in un’asta silenziosa – i cui proventi vengono suddivisi tra l’artista e Fondazione. Quest’anno SAF ha selezionato Place 2 Be, un’organizzazione benefica per la salute mentale dei bambini, per ricevere i fondi raccolti.

SAF gestisce dieci Premi per studenti in tutto il mondo, il primo dei quali è stato istituito nel 2012 a Hong Kong, seguito da Bahrain, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Malta, Mauritius, Portogallo e Singapore. I vincitori di Londra si scontreranno con i vincitori degli altri premi in lizza per il Global Students Prize.

Foto di copertina: Sophie Khoo

School: Methodist Girls’ School

LOOK BEYOND THE MASK

Country: Singapore

Dimension: 40x50cm

Global Students Prize