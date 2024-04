Pesce d’aprile: occhio all’amo oggi! Ecco tutti gli scherzi più riusciti del passato

Bbc, Mit e Cern sono da sempre i più fantasiosi ideatori di scherzi. Ma anche altri .. non scherzano. Dai pinguini volanti, agli spaghetti sugli alberi, alle targhe per cavalli: ecco i più riusciti pesci d’aprile della storia

Occhio agli scherzi oggi, è il primo d’aprile! L’amo a cui il famoso pesce potrebbe abboccare è sempre in agguato. Guardatevi da dichiarazioni di parenti e amici, ma per oggi non fidatevi ciecamente nemmeno dei grandi organismi internazionali: nella storia i campioni in questa particolare specialità sono stati proprio i più insospettabile, dalla Bbc (il più autorevole media britannico), il Mit (il prestigioso Massachusset institute technology) e il centro di ricerca del Cern di Ginevra. Ma poi ci sono stati annunci da singole amministrazioni, da tv, da internet da youtube. La tradizione degli scherzi del Pesce d’aprile risale a molti secoli fa. Anche se non c’è accordo sulle origini vere e proprie di questa ricorrenza, alcuni riferimenti a essa si possono riscontrare fin dal XIV secolo, addirittura ne I racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer.

Ecco gli scherzi che hanno fatto più scalpore per la loro veridicità, per il senso dell’umorismo e per l’effetto che hanno avuto sulle persone.

Tutti a raccogliere spaghetti sugli alberi

Certamente uno dei pesci d’aprile più riuscito fa quello della Bbc nel 1957, quando diffuse sul suo programma di notizie Panorama un video documentario di ben 3 minuti che mostrava intere famiglie del Canton Ticino intente a raccogliere spaghetti dagli alberi. I contadini ripresi erano l’emblema della felicità mentre toglievano dai rami intere manciate di spaghetti per volta. In Gran Bretagna allora quel tipo di pasta non era molto nota e lo scherzo riuscì così bene che ci furono tantissime richieste per sapere come iniziare la propria coltivazione.

Topeka al posto di Google

Per il pesce d’aprile del 2010 Google decise di cambiare temporaneamente il proprio nome sulla homepage in Topeka. Questo perché l’anno prima la stessa città di Topeka, in Kansas, aveva cambiato il suo nome in Google per farsi notare dall’azienda ed essere scelta come sede di un suo nuovo servizio sperimentale

La Forza sia con te

Nel 2014 l’ufficio stampa del Cern annunciò di essere riuscito a incanalare grazie al proprio acceleratore di particelle l’essenza della Forza di cui tanto si parla nei film di Star Wars.

Scherzi da Mit: guardate sul tetto!

Il Massachussets Institute of Technology ha una lunga tradizione di scherzi studenteschi, in particolare quelli che prevedono di posizionare sul tetto del Great Dome gli oggetti più svariati, da cabine telefoniche ad auto vere

Il Big Ben diventerà digitale

È ancora la Bbc ad essere protagonista del pesce d’aprile del 1980: annunciò che il famoso orologio del Big Ben sarebbe stato sostituito da un impianto digitale e che il vecchio orologio sarebbe stato donato ai primi ascoltatori che avessero chiamato. La Bbc venne sommersa di telefonate, una di queste anche dal Giappone

Burger per mancini

Nel 1998 Burger King pubblicò un’inserzione su Usa Today annunciando il lancio dei Left-Handed Whooper: si trattava dei loro classici hamburger, pensati però per essere mangiati più agevolmente dai mancini.

Gravità zero

Nel 1976 il celebre astronomo Patrick Moore annunciò alla Bbc che, per via di un eccezionale allineamento di Plutone e Giove, anche la gravità terrestre ne avrebbe risentito e tutti gli abitanti della Terra avrebbero iniziato a fluttuare nell’aria senza peso

Il Cleaning Day per internet

Un altra burla memorabile risale al 1996 e ha per protagonista il mondo di internet. Il 1° aprile venne comunicato che il giorno successivo ci sarebbe stato l’Internet Cleaning Day, giornata in cui si sarebbe cancellato tutto quello che c’era sul web: un’enorme pulizia di siti e caselle email per consentire poi una più veloce navigazione.

La Tv diventa a colori con il nylon

Nel 1962 la tv nazionale svedese, che allora trasmetteva un solo canale in bianco e nero, comunicò ai suoi telespettatori che avrebbero potuto d’ora in poi guardare le immagini del televisore a colori semplicemente sovrapponendo allo schermo una calza di nylon. Di sicuro ci provarono in tanti.

Ecco le prove dell’esistenza del mostro di Loch Ness

Per fugare ogni dubbio sull’esistenza del mostro di Loch Ness, nel 1972 si diffuse la storia che un gruppo di zoologi aveva scoperto il corpo del famoso mostro galleggiare morto sull’acqua. A conferma del fatto circolarono anche alcune foto e la carcassa venne esposta in uno zoo. Nessuno si accorse che, in realtà, si trattava della carcassa di un elefante marino fino a quando un ranger rivelò che si era trattato di uno scherzo ai colleghi, burla poi diventata talmente grande da oltrepassare i confini del parco

Panico per le strade

Una radio francese il primo aprile 1971 decise di scherzare in diretta annunciando che la Comunità europea aveva stabilito improvvisamente di modificare il codice della strada in tutti i Paesi dell’Unione e che si sarebbe passati dalla guida a destra a quella a sinistra.

A Milano i cavalli vanno targati

Nel 1961 il quotidiano La notte annunciò che il comune di Milano aveva approvato un provvedimento che obbligava tutti i possessori di cavalli a munirsi di targa, in modo da favorire un più facile riconoscimento

Vino in eccesso offerto con grandi sconti

Il 1° aprile 1950 il giornale norvegese Aftenposten annunciò che per un errore il governo di Oslo aveva importato dalla Francia più vino di quante bottiglie ci fossero a disposizione per contenerlo, quindi si sarebbero vendute le eccedenze a un prezzo scontato a chi si fosse presentato con dei recipienti idonei.

Una canzone postuma di Lucio Battisti

Il 30 marzo 1998 il giornalista Franco Zanetti pubblico su Rockol.it la notizia secondo cui sarebbe uscito a breve un album inedito e postumo di Lucio Battisti, intitolato “L’asola”. In realtà già il nome del disco avrebbe potuto far nascere qualche sospetto data l’assonanza con “la sòla”. Inoltre, il titolo di una delle canzoni era “Amo o non amo?”, giocando sul doppio significato del termine “amo”. Ma gli indizi non vennero captati da alcune testate che rilanciarono la notizia reputandola vera.

Saluti da San Seriffe

Nel 1977 il quotidiano britannico Guardian dedicò sette pagine all’isola di San Serriffe, inizialmente collocata vicina a Tenerife e poi per uno schianto aereo spostatasi fino alle Seychelle. Molti lettori parteciparono allo scherzo inviando lettere in cui raccontavano le loro vacanze proprio lì.

La ricarica elettrica che lava anche la macchina

Auto con ricarica completa e completamente pulita. Cosa volete di più? Sarà stato questo il pensiero dietro al progetto (finto) presentato da Silla Industries, Prism Water&Power. Si tratta di un dispositivo di ricarica elettrica che, insieme, è anche un tubo di lavaggio.

Google Translate per animali

Nel 2010 Google annunciò di aver messo a punto un sistema per tradurre i versi degli animali in frasi di senso compiuto comprensibili anche gli umani.

Mai più selfie

Il 1° aprile 2014 il giornale gratuito Metro riportò la notizia secondo cui il governo britannico avrebbe voluto bandire tutti i selfie perché motivo di eccessiva distrazione.

Apparecchi dentali multifunzioni

Nel 2014 Microsoft lanciò un prodotto rivoluzionario: Braces, ovvero degli apparecchi dentali, simili a quelli che servono per raddrizzare i denti. Ma questi erano speciali. Oltre a sistemare i denti, potevano svolgere diverse funzionalità: dallo scattare foto al fare chiamate fino ad attivare un proiettore.

Pinguini volanti

Nel 2008 la Bbc annunciò un sorprendente documentario naturalistico in cui avrebbe dimostrato ulteriormente la validità della teoria dell’evoluzione di Darwin: sull’isola antartica di San Giorgio, infatti, erano stati ritrovati dei rarissimi pinguini volanti. Peccato che a narrare ci fosse Terry Jones dei Monty Python.

Virgin blue

Il 1° aprile 1996 la Virgin Cola diffuse un avviso ai suoi consumatori su una nuova tecnologia applicata alle sue lattine: una volta scaduto il contenuto, infatti, una reazione chimica trasformava il colore delle lattine da rosso a blu ed era quindi sconsigliato berle. Proprio in quel periodo, che coincidenza, la Pepsi aveva appena lanciato le sue lattine di colore blu

Nixon si ricandida nel 1992

Il 1° aprile 1992, proprio dopo il grande scandalo del Watergate, la radio americana Npr annunciò in un programma che Richard Nixon avrebbe corso di nuovo per le elezioni presidenziali di quell’anno, facendolo interpretare da un imitatore. La campagna elettorale durò poche ore

Pi greco meno 0,14

Per il pesce d’aprile 1998 il mensile New Mexican for Science and Reason pensò bene di annunciare che il consiglio di stato dell’Alabama aveva deciso di modificare il valore del pi greco arrotondandolo a 3, per ricondurlo al suo valore biblico.

Attenzione ! Il generale Inverno sta arrivando

Nel 1978 per mesi il giovane imprenditore Dick Smith cercò di convincere i media australiani che avrebbe compiuto l’impresa di condurre degli iceberg nella baia di Sydney. E così fece il 1° aprile di quell’anno, solo che quando si mise a piovere la copertura di schiuma da barba e gomma cedette rivelando un’impalcatura coperta da un lenzuolo.

Il pesce d’aprile del pesce d’aprile

Lo stesso 1° aprile ha generato un pesce d’aprile sulle proprie origini: colpa di uno storico, Joseph Boskin, che nel 1983 propose la teoria secondo cui l’imperatore Costantino avesse istituito un giorno all’anno in cui a divenire imperatore era un giullare di corte. Ovviamente dovette smentire poco dopo