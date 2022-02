Pensioni marzo 2022, pagamenti in arrivo. Ecco il calendario di Poste Italiane e tutte le informazioni

I pagamenti delle pensioni di marzo 2022 partiranno tra pochi giorni. Ecco il calendario di Poste Italiane e le regole da rispettare.

Le pensioni di marzo 2022 stanno per arrivare. I pagamenti partiranno da mercoledì 23 febbraio e, come di consueto, Poste Italiane partirà con i titolari di libretto di Risparmio, Conto BancoPosta e Poste Evolution. Chi riceve la pensione in contanti presso il proprio ufficio postale di riferimento dovrà invece rispettare un calendario: le erogazioni cominceranno il 23 febbraio e si chiuderanno il 1° marzo. Lo scopo è come sempre quello di evitare assembramenti agli sportelli, provvedendo ai pagamenti delle pensioni in sicurezza.

Si ricorda che per accedere agli uffici postali è necessario il green pass base. È inoltre obbligatorio indossare la mascherina, rispettare le regole di distanziamento ed entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti.

Pensioni marzo 2022: chi riceverà l’accredito

A partire da mercoledì 23 febbraio, le pensioni di marzo 2022 verranno accreditate per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I soggetti interessati, dunque, non dovranno fare altro che prelevare la somma in contanti presso uno degli 8mila Atm Postamat presenti in Italia, senza bisogno di andare all’Ufficio Postale

Pensioni marzo 2022: il calendario dei pagamenti

Coloro che ricevono la pensione in contanti presso l’ufficio postale dovranno invece rispettare una turnazione alfabetica. Il giorno in cui si riceverà la pensione dipenderà dalla prima lettera del proprio cognome. Ecco il calendario completo:

cognomi dalla A alla B: mercoledì 23 febbraio;

cognomi dalla C alla D: giovedì 24 febbraio;

cognomi dalla E alla K: venerdì 25 febbraio;

cognomi dalla L alla O: sabato mattina 26 febbraio;

cognomi dalla P alla R: lunedì 28 febbraio;

cognomi dalla S alla Z: martedì 1° marzo.

Le deleghe

I pensionati di età superiore a 75 anni hanno la possibilità di delegare un soggetto terzo al ritiro della pensione presso l’ufficio postale. In alternativa, è possibile chiedere di ricevere gratuitamente la pensione a domicilio delegando i carabinieri.