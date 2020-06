Pensioni luglio 2020: pagamenti dal 24 giugno, il calendario

Poste Italiane ha stilato un preciso calendario da rispettare per andare all’ufficio postale e ritirare i soldi – I primi accrediti dal 24 giugno

In arrivo le pensioni di luglio 2020. Poste Italiane ha comunicato il calendario dei pagamenti relativi ai trattamenti previdenziali del mese prossimo. I primi accrediti arriveranno mercoledì 24 giugno, gli ultimi sono previsti per martedì 30 giugno.

PENSIONI LUGLIO 2020, : PAGAMENTI IN ARRIVO

Per i titolari di un libretto di risparmio, di un Conto BancoPosta o di una PostePay Evolution gli accrediti partiranno da mercoledì prossimo e non ci sarà alcun bisogno di recarsi allo sportello. Stessa cosa per “i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution” che “potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat”, sottolinea la società attraverso una nota.

PENSIONI LUGLIO 2020: IL CALENDARIO DEGLI SPORTELLI

Come accaduto negli ultimi mesi, i pensionati che invece devono ritirare la loro pensione in contanti presso un’ufficio postale dovranno rispettare i turni stabiliti da Poste Italiane allo scopo di evitare file ed assembramenti che potrebbero mettere in pericolo la loro sicurezza e quella dei lavoratori. Nel dettaglio, Poste ha stilato un calendario di sei giorni. Per capire in quale giorno si potrà andare a ritirare la propria pensione occorrerà fare riferimento alla prima lettera del proprio cognome:

dalla A alla B: mercoledì 24 giugno;

dalla C alla D: giovedì 25 giugno;

dalla E alla K: venerdì 26 giugno;

dalla L alla O: sabato mattina 27 giugno;

dalla P alla R: lunedì 29 giugno;

dalla S alla Z: martedì 30 giugno.

Ai pensionati sopra i 75 anni Poste Italiane ricorda che è possibile “chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri”.

Chi andrà all’ufficio postale dovrà infine rispettare le norme di sicurezza previste dalla legge. È obbligatorio indossare la mascherina protettiva, entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti e tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.