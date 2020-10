Condividi Twitter

Pensioni Inps novembre: anticipo dei pagamenti alle Poste

Come ogni mese a partire da aprile, per evitare assembramenti alle Poste il pagamento delle pensioni è spalmato su 6 giorni – Ecco il calendario da rispettare, con i turni in ordine alfabetico

Come ogni mese a partire dallo scorso aprile, anche il pagamento delle pensioni Inps di novembre 2020 sarà anticipato. Lo comunica l’Istituto di previdenza in una nota, precisando che la misura riguarda gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili. In tutti questi casi, il pagamento “sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e sarà distribuito su più giorni”. Attenzione: la modifica delle date non riguarda tutti i pensionati, ma solo quelli che ritirano le pensioni agli sportelli delle Poste. Parliamo quindi di chi ha un libretto di risparmio, un conto BancoPosta o una Postepay Evolution. I titolari di una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution potranno invece prelevare le pensioni in contanti da uno dei 7mila sportelli bancomat Postamat, senza la necessità di recarsi allo sportello. Il pagamento anticipato e scaglionato delle pensioni ha infatti lo scopo di evitare assembramenti negli uffici postali, così da minimizzare il rischio di diffusione del contagio da Covid-19. “L’anticipo del pagamento delle pensioni – scrive ancora l’Inps – è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19”. Inps e Poste hanno quindi organizzato un sistema di turni in ordine alfabetico che dilazione il pagamento delle pensioni di novembre 2020 dal 27 ottobre al due novembre. Ecco il calendario da rispettare: cognomi dalla A alla B : pagamento pensioni Inps novembre 2020 martedì 27 ottobre ;

: pagamento pensioni Inps novembre 2020 ; cognomi dalla C alla D : pagamento pensioni novembre 2020 mercoledì 28 ottobre ;

: pagamento pensioni novembre 2020 ; cognomi dalla E alla K : pagamento pensioni Inps novembre 2020 giovedì 29 ottobre ;

: pagamento pensioni Inps novembre 2020 ; cognomi dalla L alla O : pagamento pensioni novembre 2020 venerdì 30 ottobre ;

: pagamento pensioni novembre 2020 ; cognomi dalla P alla R : pagamento pensioni Inps novembre 2020 sabato 31 ottobre ;

: pagamento pensioni Inps novembre 2020 ; cognomi dalla S alla Z: pagamento pensioni novembre 2020 lunedì 2 novembre.