Pensioni febbraio 2022: pagamenti al via, ecco il calendario. Agli sportelli con green pass

Stanno per partire i pagamenti delle pensioni di febbraio 2022 – In base alle nuove norme dal mese prossimo servirà il green pass per entrare all’ufficio postale – Ecco il calendario completo dei pagamenti

Mercoledì 26 gennaio partiranno i pagamenti delle pensioni di febbraio 2022. Lo ha annunciato Poste Italiane, pubblicando il consueto calendario valido per chi deve ritirare la pensione in contanti presso gli sportelli.

Come accade ormai da due anni a questa parte a causa della pandemia, la società guidata da Matteo Del Fante verserà quanto dovuto in anticipo rispetto alle date previste, allo scopo di dilatare i pagamenti su più giorni ed evitare code presso gli uffici postali che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza di lavoratori e pensionati.

Pensioni febbraio 2022: quando iniziano i pagamenti

La pensione di febbraio 2022 sarà pagata a partire da mercoledì 26 gennaio. I titolari di Conto BancoPosta, di Libretto di Risparmio o di Postepay Evolution saranno i primi a ricevere la somma dovuta, che sarà accreditata direttamente sul loro conto.

I possessori di carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution non dovranno dunque fare altro che andare all’Atm Postamat più vicino – sono oltre 7.000 i punti Atm sparsi per l’Italia – e prelevare la pensione in contanti. Da qualche mese è disponibile un nuovo servizio che consente di effettuare il prelievo anche attraverso lo smartphone, senza utilizzare la carta.

Pensioni: il calendario dei pagamenti di febbraio 2022

I pensionati che ricevono la pensione in contanti e devono andare ritirarla presso uno degli sportelli di Poste italiane, dovranno rispettare delle regole diverse. Per loro la società ha stabilito un calendario dei pagamenti. La turnazione dipende dalla prima lettera del proprio cognome:

cognomi dalla A alla B: mercoledì 26 gennaio;

cognomi dalla C alla D: giovedì 27 gennaio;

cognomi dalla E alla K: venerdì 28 gennaio;

cognomi dalla L alla O: sabato 29 gennaio (mattina);

cognomi dalla P alla R: lunedì 31 gennaio;

cognomi dalla S alla Z: martedì 1 febbraio.

Serve il green pass per ritirare la pensione

Dal 1° febbraio servirà il green pass base per ritirare la pensione agli sportelli. La novità è frutto di un mix di norme approvate nel corso delle ultime settimane dal Governo. La prima stabilisce l’obbligo vaccinale per i cittadini con un’età pari o superiore a 50 anni. La seconda, contenuta nell’ultimo Dpcm approvato il 21 gennaio dal consiglio dei ministri, stabilisce l’obbligo di green pass per entrare in molte tipologie di negozi e partecipare a varie attività. Nel dettaglio, le regole che entreranno in vigore martedì prossimo prevedono l’obbligo di certificazione verde base, vale a dire quella ottenibile con tampone molecolare o antigenico negativo, per entrare in banca o negli uffici postali. È infatti saltata la misura che considerava “esigenze essenziali e primarie” quelle “indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli di Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito”.

Ricordiamo inoltre che, in base alle norme anti Covid, è obbligatorio: indossare la mascherina, entrare nell’ufficio solo all’uscita del cliente precedente, rispettare la distanza di almeno un metro sia all’esterno che nelle sale aperte al pubblico.

Le deleghe

I pensionati over 75 che ricevono la pensione in contanti presso gli uffici postali possono delegare soggetti terzi al ritiro. Nel caso in cui non abbiano già delegato altri soggetti, è possibile chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il proprio domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. “Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un Libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione”, sottolinea Poste. Per richiedere la delega ai Carabinieri è possibile contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri.