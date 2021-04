Pasqua e la tavola: asta Sotheby’s di opere e oggetti europei e russi

Collezione di eleganti opere d’arte russe e oggetti di Vertu in argento e porcellana per adornare le più eleganti tavole pasquali in asta online da Sotheby’s Londra fino al 7 aprile.

Mentre i primi segni della primavera iniziano a fiorire, il nostro pensiero si rivolge naturalmente alla flora e alla fauna che artigiani e donne hanno celebrato per secoli nell’arte e negli oggetti. Ispirata ai doni della primavera, questa vendita si concentra su reperti rari e insoliti come un’ampolla vittoriana in argento e smalto con sali e un peperoncino a forma di uova maculate, a un set di diciotto moderni sottopiatti in argento francesi di Puiforcat in incontaminato condizione. La sezione porcellana e vetro comprende servizi di cena, dessert e bicchieri da fabbriche famose come Royal Copenhagen, Herend e Baccarat. Un gruppo di sette uova di Pasqua in porcellana della fabbrica di porcellana imperiale di San Pietroburgo sarebbe un’aggiunta colorata a qualsiasi tavolo, mentre la sezione Vertu include altri tesori di bijoux come un portapillole in oro massiccio a forma di rana di Tiffany & Co ., Parigi. Con stime da 150 a 30.000 sterline, la vendita comprende un’entusiasmante gamma di oggetti per ravvivare qualsiasi cesto o tavola a Pasqua.

Portapillole Tiffany a forma di rana, francese, 1970 circa

Stima: 2.500 – 3.500 GBP

Sembrerebbe che i possessori di menu fossero generalmente sconosciuti prima degli anni ’60 dell’Ottocento. In un’epoca di lusso, in cui si prestava grande attenzione al paesaggio del pranzo o del tavolo da pranzo, un’attenta hostess non era mai insensibile all’ultima fantasia o al modo per aggiungere fascino ai suoi incontri selezionati. I produttori di ceramiche furono probabilmente i primi a creare supporti speciali per i menu: Thomas Goode & Co. di South Audley Street, quando fu incaricato di fornire il servizio di dessert statale del Duca e della Duchessa di Edimburgo nel 1865 incluso tra i pezzi ausiliari, ’24 compotiers, otto cesti di frutta e fiori, splendidamente perforati e supportati da amorini parian modellati in modo ammirevole, e quattro jardinières.

Un uovo di Pasqua Asprey in oro 18 kt, smalto e pietra dura, Asprey & Co Ltd, Londra, 1993

Stima: 30.000 – 50.000 GBP

Maud C. Cooke, nel suo libro Social Life; oppure, The Manners and Customs of Polite Society, tuttavia, aveva una parola di cautela per i più ansiosi: “I possessori di menu sono spesso molto carini, e sulla carta del menu stessa a volte sono profusi molto gusto e denaro. Tuttavia non è considerato buon gusto averli in ogni piatto, perché assapora troppo lo stile dell’hotel. (Buffalo, New York, 1896, p. 196) Ma con così tanti modelli deliziosi che presto furono disponibili, doveva essere difficile resistere all’ultima sciocchezza, specialmente quando i negozi alla moda facevano a gara tra loro per presentare tutte le migliori novità.

Un set di condimenti vittoriano in argento dorato e smalto policromo, E. H. Stockwell, Londra, 1880

Stima: 1.500 – 2.500 GBP

“In effetti,” ha scritto un giornalista, “una signora deve essere estremamente stupida. . . chi non potrebbe organizzare una tavola da pranzo modello con tale materiale ». Nel 1873, John Mortlock & Co. in Orchard Street, Londra, mostrò i porta menu della “piccola Cina” formati come “farfalle con le ali erette [che] rispondono meglio alle singole carte”. Questi, secondo lo stesso rapporto, erano conformi al modello di tavola da pranzo di Mortlock, che era stato “preparato da una signora considerata un’autorità in materia”. (“Metropolitan Gossip. Dal nostro corrispondente. London, The Belfast News-letter, Belfast, Thursday, 10 July 1873, p. 3a).

Gruppo di sette uova di Pasqua in porcellana, Fabbrica imperiale di porcellana, San Pietroburgo, periodo di Nicola II (1896-1917) Stima: 3.500 – 4.500 GBP

La Pasqua, la “Festa delle feste” nella Russia imperiale, è stata davvero la festa più gioiosa e importante del calendario ortodosso. Gli imperatori Romanov tradizionalmente presentavano doni non solo alle loro famiglie ma anche a una cerchia più ampia. Tali celebrazioni si manifestavano regalando uova riccamente decorate e talvolta duravano alcuni giorni. Questa era un’opportunità per sentire l’unione cristiana tra l’imperatore e il suo popolo. Le uova di Pasqua in porcellana erano sempre fatte per essere sospese con nastri. Due fori a ciascuna estremità consentirebbero di far passare i nastri di seta o di velluto, che terminano con un fiocco nella parte inferiore e un anello nella parte superiore. La fabbrica imperiale aveva un dipartimento specializzato delle cosiddette “donne con l’arco”, assunto appositamente per questo lavoro. Le uova sono state sospese da un’icona o da un kiot.

NIKOLAI PETROVICH BOGDANOV-BELSKY, 1868-1945, EASTER TABLE





Mentre in Europa, banchetti e cene si sono evoluti durante il Rinascimento con l’introduzione di ingredienti importati esotici, in particolare con l’uso dello zucchero che era tanto uno status symbol quanto un aroma.

A Berlin (K.P.M.) part dessert service, circa 1900:

Stima: 4,000 – 6,000 GBP







Mentre i semi zuccherati, le noci e la frutta candita sono popolari da secoli, lo zucchero e la panna venivano usati per abbellire la carne e il pesce. Il corso di dessert separato diventa popolare dal 1600 in poi ed è comune vedere i prodotti da dessert elencati come parte dei servizi di porcellana del XVIII secolo. Con l’introduzione dello stile di servizio russo all’inizio del XIX secolo, le fabbriche di porcellana iniziarono a produrre servizi elaborati che erano distinti dal servizio di banchetti principali. Con il passare del secolo questo divenne il pilastro di molte fabbriche che avrebbero prodotto piccoli servizi eleganti per la loro clientela da utilizzare nel loro salone e occasioni più formali.