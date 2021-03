Partite Iva, contributo a fondo perduto: domande dal 30 marzo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modulo e le istruzioni da seguire – Ecco i requisiti, gli strumenti e le modalità di calcolo del nuovo aiuto previsto dal decreto Sostegni

Dal 30 marzo al 28 maggio, chi ha una partita Iva potrà fare domanda per il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni. Lo ha comunicato l’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato i moduli per le richieste e le istruzioni con la procedura da seguire. Le domande andranno inviate alla stessa Agenzia – anche tramite intermediario (commercialista, Caf, consulente del lavoro) – utilizzando i canali telematici delle Entrate (Fisconline o Entratel) oppure la piattaforma web predisposta da Sogei e disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito delle Entrate.

Il contributo a fondo perduto sarà accreditato sul conto corrente del beneficiario, che dovrà indicare l’Iban nella richiesta. In alternativa, i contribuenti possono scegliere di utilizzare il contributo come come credito d’imposta in compensazione. Ma attenzione: la scelta è irrevocabile.

Per avere diritto al contributo a fondo perduto, occorre rispettare due requisiti:

fatturato o compensi relativi al 2019 inferiori a 10 milioni di euro; calo medio mensile del fatturato o dei compensi nel 2020 di almeno il 30% su base annua.

Il contributo spetta anche a chi non rispetta il secondo requisito (il primo è invece indispensabile), purché la partita Iva sia stata aperta a partire dal primo gennaio 2019.

Dopo aver ricevuto la domanda, l’Agenzia rilascia una ricevuta, effettua delle verifiche e infine comunica al contribuente se il contributo è stato riconosciuto. Il messaggio arriva nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Ma a quanto ammonta il contributo? L’importo si calcola applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2020 e del 2019. Lo schema è questo:

60% per ricavi o compensi 2019 fino a 100mila euro;

per ricavi o compensi 2019 fino a 100mila euro; 50% per ricavi o compensi 2019 da 100mila a 400mila euro;

per ricavi o compensi 2019 da 100mila a 400mila euro; 40% per ricavi o compensi 2019 da 400mila a un milione di euro;

per ricavi o compensi 2019 da 400mila a un milione di euro; 30% per ricavi o compensi 2019 da un milione a 5 milioni di euro;

per ricavi o compensi 2019 da un milione a 5 milioni di euro; 20% per ricavi o compensi 2019 da 5 milioni a 10 milioni di euro.

Il contributo non può mai essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Il limite massimo, per tutti, è a quota 150mila euro.