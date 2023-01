Paris Fashion Week, in asta da Christie’s pezzi di Haute Couture: Chanel, Saint Lauren, Lacroix e McQueen

Dall’11 al 25 gennaio, per la Paris Fashion Week, Christie’s presenterà una selezione online dei 115 pezzi Haute Couture più belli della collezione V.W.S. Collection – From Beijing to Versailles

Due pezzi di questa collezione sono già stati venduti durante The Exceptional Sale, un’anticipazione di questa collezione di alta qualità curata da un amante dell’arte. Uno di loro ha ottenuto un record mondiale per Chanel e Karl Lagerfeld. Accanto ai designer Yves Saint Laurent e Karl Lagerfeld, saranno in mostra altri grandi maestri del ‘900: Christian Lacroix, Christian Dior, Hubert de Givenchy, Jean-Louis Scherrer, Valentino, ecc. La collezione, composta da pezzi risalenti principalmente agli anni ’70 , anni ’80 e ’90, mette in luce l’eccezionale know-how, la creatività e la gloria dell’Haute Couture poiché alcune di queste creazioni possono essere considerate vere e proprie opere d’arte. I collezionisti e gli amanti dell’Haute Couture rimarranno affascinati dalla diversità dei pezzi presenti in questa selezione, tra cui abiti da cocktail, abiti da giorno, abiti da sera, capi ricamati, tailleur pantalone o gonna, così come dall’eccezionale varietà di materiali, stili e designer.

Allettanti stime, tra i 400 e i 4.000 euro

Le stime permetteranno a tutti di concedersi un regalo, tanto più che il 5% del ricavato totale della vendita sarà devoluto al Museo Arts Décoratifs di Parigi, come richiesto dalla famiglia.

La sezione Haute Couture, con diversi pezzi ricamati in particolare da Maison Lesage, ricorda l’interconnessione di culture e civiltà evidenziata in From Beijing to Versailles, the V.W.S Collection. A cominciare dalla Maison Chanel che, sotto la direzione di Karl Lagerfeld, si distingue per un notevole abito di velluto viola Hurel interamente ricamato con perle a motivo “Tudor” – collezione Autunno-Inverno 1988-1989 (€ 4.000 – € 6.000). Le collezioni Yves Saint Laurent Autunno-Inverno 1984-1985 e Jean-Louis Scherrer Autunno-Inverno 1985-1986 presentano rispettivamente una splendida giacca corta in camoscio e pelliccia ricamata con trecce e cristalli di Lesage (€ 4.000 – € 6.000), e un magnifico abito da sera lungo in broccato con motivi cachemire impreziosito da ricami di Vermont (€ 800 – € 1.200).

Da Yves Saint Laurent a Chanel

Inoltre, altri capi da sera o abiti da cocktail, come una giacca in crêpe di velluto ricamata con paillettes, pietre preziose e pelle dorata stropicciata del 1987-1988 di Yves Saint Laurent (€ 3.000 – € 5.000) oppure un abito da sera in raso e mussola con maniche interamente ricamate – collezione autunno-inverno 1989-1990 di Valentino (€ 800 – € 1.200). Impreziosito da bocche in raso rosso, il completo in velluto nero del 1979 di Hubert de Givenchy rende omaggio a Elsa Schiaparelli (€ 800 – € 1.200). Un abito da sera corto Yves Saint Laurent in seta cangiante e velluto bianco e nero – Collezione Autunno-Inverno 1984-1985 (€ 1.000 – € 1.500) – dialoga con un completo Chanel in grosgrain bianco e gonna nera – Collezione Primavera Estate 1991 (€ 2.000) – € 3.000). Il savoir-faire della Maison Givenchy è messo particolarmente in risalto da due capi ricamati nei laboratori Lesage: un lungo abito da sera in crêpe avorio e ricami di paillettes nere della collezione Primavera-Estate 1983 (€ 800 – € 1.200) e una giacca in gabardine di seta bianca di Abraham impreziosito da un sontuoso ricamo sul retro – Collezione Hommage à Bérard Autunno-Inverno 1984-1985 (€ 1.000 – € 1.500).

Da Christian Lacroix a Alexander McQueen

Infine, completi da sera ricamati di Christian Lacroix, in particolare un tailleur gonna in broccato crema con ampi revers e nastri in organza – collezione Primavera-Estate 1994 (€ 800 – € 1.200) – e un lungo completo da sera in tweed arancio e seta selvatica – Primavera Estate 1996 raccolta (€ 1.000 – € 1.500). Alexander McQueen con un magnifico cappotto in raso verde mandorla e pizzo nero del 1997-1998 (€ 1.000 – € 1.500), Yves Saint Laurent con un wrap dress in crêpe marocchina tricolore – collezione Primavera-Estate 1985 (€ 800 – € 1.200) – o ancora Chanel con un lungo abito da sera in organza e tessuto svizzero a pois nero e fucsia – collezione Primavera-Estate 1988 (€ 2.000 – € 3.000).