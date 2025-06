Parigi–Marsiglia in Frecciarossa: al via da domenica 15 giugno i nuovi collegamenti Trenitalia

Dal 15 giugno 2025, otto treni Frecciarossa collegheranno ogni giorno Parigi e Marsiglia in circa 3 ore e 20 minuti. Ecco i dettagli

Parigi e Marsiglia saranno collegate da otto treni Frecciarossa al giorno a partire da domenica 15 giugno 2025. Il nuovo servizio, operato da Trenitalia France, società del gruppo Fs Italiane, amplia la rete dell’alta velocità in Francia, già attiva sulle tratte Parigi–Lione e Parigi–Milano.

Il nuovo servizio rientra nel Piano Strategico 2025–2029 del gruppo Fs per potenziare la presenza all’estero.

Frecciarossa Parigi–Marsiglia: fermate e prezzi

Il collegamento ad alta velocità tra Parigi Gare de Lyon e Marsiglia Saint-Charles durerà circa 3 ore e 20 minuti, con fermate a Lione Saint-Exupéry, Avignone TGV e Aix-en-Provence TGV. Le partenze da Parigi sono previste tra le 5:54 e le 19:03, mentre da Marsiglia tra le 6:52 e le 18:49.

I biglietti Frecciarossa Parigi–Marsiglia sono acquistabili sul sito Trenitalia, tramite l’app Trenitalia France, alle biglietterie e ai totem self-service. I viaggiatori potranno scegliere tra diverse classi di servizio e tariffe flessibili, già attive sulle tratte Parigi–Lione e Parigi–Milano.

“Il nuovo collegamento Parigi-Marsiglia amplia ulteriormente il network Frecciarossa in Francia, incontrando anche le esigenze di chi cerca un modo di viaggiare rapido, confortevole e più rispettoso dell’ambiente. L’offerta di Trenitalia France andrà a soddisfare sempre di più le necessità di chi sceglie il treno per lavoro, studio e per motivi di svago e turismo”, ha sottolineato Marco Caposciutti, amministratore delegato di Trenitalia France.