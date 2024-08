Parigi 2024: il bottino dell’Italia, aspettando Tamberi. Ecco il medagliere aggiornato

Al decimo giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024, l’Italia ha già conquistato 25 medaglie ma guida anche la speciale classifica dei quarti posti. L’obiettivo di superare Tokyo 2020 è vicino ma i conti si fanno alla fine

Al decimo giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024, il Team Italia ha raggiunto un totale di nove medaglie d’oro, un traguardo che non si vedeva a questo punto dei Giochi da Sydney 2000, allora furono 11 ori conquistati fino al decimo giorno. Attualmente, l’Italia ha conquistato 25 medaglie complessive: 9 ori, 10 argenti e 6 bronzi. Gli ultimi due successi d’oro sono stati centrati nello skeet a squadre miste vinto da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, e lo storico oro di Alice D’Amato nella ginnastica artistica, accompagnato dal bronzo di Manila Esposito.

Con sei giorni di gare prima della chiusura, gli azzurri si trovano all’ottavo posto nel medagliere, a 15 medaglie dal record di Tokyo 2020 (40 medaglie: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi). Siamo anche il terzo paese europeo nel medagliere, dietro a Francia e Regno Unito.

“I conti si fanno alla fine”, ribadisce il presidente del Coni, Giovanni Malagò che ha l’obiettivo dichiarato sottolinea di superare il record di Tokyo. In attesa di riuscire a conquistare qualche altro oro, gli argenti sono già al livello dell’edizione giapponese, mentre i bronzi sono in ritardo, con diversi quarti posti, le cosiddette “medaglie di cartone”.

Le prossime speranze di medaglia azzurre risiedono in Gianmarco Tamberi nell’atletica (sperando sia al 100% dopo la colica renale), nella squadra di Italvolley maschile dopo la fenomenale rimonta contro il Giappone (da 0-2 con tre match point contro a 3-2) e in quella femminile, nel duo Tita-Banti nella vela, nel pentathlon moderno e nell’inseguimento a squadre nel ciclismo su pista. Altre speranze di medaglia possono arrivare da Simone Alessio e Vito Dell’Aquila nel taekwondo, Marco Simonelli nei 110 ostacoli, la staffetta 4×100, Frank Chamizo nella lotta, le farfalle della ginnastica ritmica e la 4×100 maschile guidata da Tortu e Jacobs, sperando anche in qualche altra piacevole sorpresa.

Parigi 2024: le medaglie dell’Italia

Al momento, il nostro medagliere conta 9 ori, 10 argenti e 6 bronzi. Ecco chi ci ha regalato il podio finora:

Medaglie d’Oro

Nicolò Martinenghi – Nuoto, 100m rana maschili

Thomas Ceccon – Nuoto, 100m dorso maschili

Squadra di Scherma – Spada femminile a squadre (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Mara Navarria)

Giovanni De Gennaro – Canoa slalom, K1 maschile

Alice Bellandi – Judo, -78kg femminili

Marta Maggetti – Vela, iQFOil femminile

Jasmine Paolini e Sara Errani – Tennis, doppio femminile

Alice D’Amato – Ginnastica artistica, trave

Coppia dello Skeet – Tiro sportivo a squadre miste (Diana Bacosi e Gabriele Rossetti)

Medaglie d’Argento

Filippo Ganna – Ciclismo su strada, cronometro individuale

Federico Nilo Maldini – Tiro, 10m pistola ad aria maschile

Filippo Macchi – Scherma, fioretto individuale maschile

Squadra di Ginnastica Artistica – Gara a squadre (Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa)

Canottaggio – Quattro di coppia maschile (Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi)

Silvana Stanco – Tiro a volo, trap femminile

Squadra di Scherma – Fioretto femminile a squadre (Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi, Francesca Palumbo)

Canottaggio – Doppio pesi leggeri uomini (Stefano Oppo e Gabriel Soares)

Gregorio Paltrinieri – Nuoto, 1500m stile libero uomini

Squadra di Scherma – Fioretto maschile a squadre (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Medaglie di Bronzo

Luigi Samele – Scherma, sciabola individuale maschile

Staffetta 4×100 stile libero – Nuoto (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo)

Paolo Monna – Tiro, 10m pistola ad aria maschile

Gregorio Paltrinieri – Nuoto, 800m stile libero

Lorenzo Musetti – Tennis, singolare maschile

Manila Esposito – Ginnastica artistica, trave

Italia prima… per quarti posti

L’Italia sta ben figurando e, con un pizzico di fortuna e qualche centimetro in più, avrebbe ottenuto qualche altra medaglia. Gli azzurri si trovano infatti al primo posto in una particolare classifica: quella dei quarti e quinti posti, risultati spesso difficili da digerire ma comunque indicativi dell’alto livello degli atleti italiani. Fino ad ora, l’Italia ha collezionato 15 quarti e 15 quinti posti, che la mettono in prima posizione per le cosiddette “medaglie di legno”.

Simona Quadarella, ad esempio, ha mancato il podio per ben due volte, nei 1500 e negli 800 stile libero. Tra i quarti posti figurano le prestazioni di Massimo Stano nella marcia 20 km, battuto per un solo secondo, e Nadia Battocletti, che avrebbe ottenuto il bronzo se fosse stata confermata la squalifica di un’atleta etiope. La prima “medaglia di legno” è arrivata nei tuffi sincronizzati trampolino tre metri con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, seguite da Alice Volpi nel fioretto individuale, Luca Braidot nella mountain bike, Benedetta Pilato nei 100 rana, e altri atleti in diverse discipline come Odette Giuffrida e Manuel Lombardo nel judo.

In questa classifica dei quarti posti seguono la Gran Bretagna con 13 piazzamenti, la Francia con 12, e il Canada con 11. Al termine delle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, l’Italia aveva ottenuto 11 quarti posti; a quelle di Rio 2016, 10; a Londra 2012, 8; a Pechino 2008, 14; ad Atene 2004, 4; a Sydney 2000, 8; ad Atlanta 1996, 8; e a Barcellona 1992, 7.