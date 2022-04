Paolo Molesini nominato presidente di Intesa San Paolo Private Banking

La carica si aggiunge a quella di presidente di Fideuram ISPB e di Sanpaolo Invest, il manager veneziano era entrato nel 2003 nell’allora Banca Intesa

Paolo Molesini assume la presidenza anche di Intesa Sanpaolo Private Banking con la nomina da parte dell’assemblea in sostituzione di Giampio Bracchi.



La carica si aggiunge a quella di presidente di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, arrivata nel febbraio 2020, dopo esserne stato amministratore delegato e direttore generale dal 2015 al 2020, e di Sanpaolo Invest. Paolo Molesini è anche presidente della Fondazione Querini Stampalia e di Assoreti.



Veneziano, dopo la laurea in Economia Aziendale presso la Ca’ Foscari di Venezia e un Master in Business Administration all’INSEAD Fontainebleau – Francia, ha lavorato inizialmente in Henkel Group.

Nel 1986 è entrato nell’area Financial Services di The Mac Group a Londra, nel 1991 è passato nel gruppo Fondiaria, occupandosi di marketing strategico.

Nel 1993 è diventato direttore commerciale di Sanpaolo Vita, quindi direttore generale e amministratore delegato. Dal 2001 al 2003 in Banca Monte dei Paschi di Siena è stato responsabile area commerciale retail. A luglio del 2003 è entrato nell’allora Banca Intesa, come responsabile della divisione private banking. Paolo Molesini è stato anche consigliere di Société Européenne de Banque, Banco di Napoli ed Eurizon A.I.