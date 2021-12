Panettone Maximo: Cattive Compagnie e Pasticceria Barberini i migliori del Lazio

Il premio tornato in presenza al Boscolo Circo Maximo punta a valorizzare e promuovere la qualità dell’offerta gastronomica dolciaria delle pasticcerie del Lazio. Per la categoria Panettone al cioccolato è andato alla pasticceria Patrizi di Fiumicino

Sono di Bofitt -Cattive Compagnie-di Santa Severa e di Pasticceria Barberini di Roma i migliori panettoni artigianali tradizionali realizzati per questo Natale nel Lazio. nella della categoria Panettone al cioccolato la palma è andata invece alla Pasticceria Patrizi (Fiumicino, Roma),

È stato questo il giudizio della giuria di Panettone Maximo la manifestazione capitolina che celebra e premia il panettone, il “re” della tavola delle Feste Natalizie. La sfida fra i pastry chef di Roma e del Lazio si è svolta al Boscolo Circo Massimo, finalmente tornata in presenza cosa che ha consentito ad un numeroso pubblico di poter degustare i panettoni in gara.





A organizzare il Festival del Panettone di Roma e del Lazio, è stata RistorAgency con il supporto di Azienda Agrimontana, Molino Dallagiovanna e Caviale Giaveri.

Il premio terzo classificato per il Panettone tradizionale è andato alla pasticceria Cakao (Cisterna di Latina).

Nella sezione Panettone al cioccolato il secondo posto è andato a Casa Manfredi (Roma), e il terzo a Cakao (Cisterna di Latina) seguiti da Zest (Ardea, Roma) e Un sacco goloso (Pontinia, Latina).

La giuria di esperti era composta da autorevoli maestri pasticcieri, tra i quali due campioni del mondo di pasticceria: Fabrizio Donatone e Francesco Boccia; il pasticciere Attilio Servi e Angelo Di Masso; i pastry chef della ristorazione Fabrizio Fiorani, Dario Nuti e Marion Lichtle e il cioccolatiere Valerio Esposito.

Sono stati assegnati anche tre premi speciali: il Miglior Packaging è stato giudicato quello di D’Antoni dal 1974 (Roma), seguito da Le Levain (Roma), secondo, Casa Manfredi (Roma), terzo, Panificio Nazzareno (Roma), quarto, Con.tro Contemporary Bistrot (Roma), quinto.

Casa Manfredi (Roma) si è classificato primo per Miglior comunicazione digitale, seguito da Le Levain (Roma), D’Antoni (Roma), Max Pasticceria (Roma), e Cocco Sweet Lab (Rieti). Hanno invece ricevuto il Premio del pubblico: Le Levain (Roma) primo; Maciste (Cori, Latina) secondo; D’Antoni (Roma), terzo; Max Pasticceria (Roma), quarto e Casa del dolce (San Felice Circeo, Latina) quinto.

Fabio Carnevali, ideatore del festival che punta a far conoscere il meglio dell’artigianalità del panettone ha sottolineato: “Il Lazio, con le pasticcerie di Roma e dei paesi di provincia, grandi sorprese di questa edizione per numero di premi ottenuti, si conferma ancora una volta protagonista in Italia dell’eccellenza artigianale del dolce più apprezzato delle feste. Questa manifestazione vuole premiare l’impegno di chi porta avanti il lavoro di valorizzazione della qualità dell’offerta gastronomica dolciaria della nostra regione. Quest’anno poi il Panettone Maximo è tornato a essere un evento in presenza, registrando un grande interesse di pubblico, accorso numerosissimo ad assaggiare e ad acquistare il lievitato più apprezzato delle tavole natalizie”.