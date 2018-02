Panariagroup lancia la sfida del Contract

Una nuova divisione specializzata a servizio completo, con un catalogo di oltre 1000 prodotti e la credibilità di referenze di prestigio già realizzate in tutto il mondo.

Panariagroup, uno dei principali gruppi internazionali leader nella produzione di superfici ceramiche di fascia alta e lusso, lancia ufficialmente la propria struttura di Contract & Key-Account, nuova divisione che ha l’obiettivo di sviluppare il settore delle grandi opere e dei progetti architettonici di valore mondiale. La struttura mette a disposizione degli architetti e dei progettisti delle grandi opere un canale dedicato per interagire con un team di professionisti in grado di rispondere in modo efficace a tutte le attuali esigenze e tendenze dell’architettura su scala globale.

La divisione si distingue per la gamma completa di servizi che offre al mondo dell’architettura e del progetto, dall’attività di consulenza per la progettazione al coordinamento e logistica fino all’assistenza tecnica e ai progetti speciali on demand. Grazie alla competenza e all’esperienza del team, la struttura può dialogare e collaborare con progettisti e architetti con l’obiettivo di fornire risposte concrete e puntuali in risposta alle esigenze di progettazione e di assistenza pre e post-vendita e di garantire una preziosa consulenza tecnica in tutte le fasi del lavoro, dalla prima bozza del progetto fino alla posa in opera.

Panariagroup inoltre mette a disposizione di questo importante segmento di mercato tutta la propria ampiezza di gamma (realizzata nei propri stabilimenti italiani, portoghesi e americani), con un catalogo di oltre 1000 prodotti, realizzati con le più innovative tecnologie: il gres porcellanato, il gres porcellanato laminato (ossia le rivoluzionarie grandi lastre sottili), il gres ad alto spessore per esterni e la monoporosa da rivestimento.

In particolare il gres porcellanato laminato di Panariagroup, prima società ad aver investito su questo materiale e di cui oggi detiene il più alto volume di vendite generato nel mondo, rappresenta un punto di riferimento nel settore grazie alla versatilità d’impiego e a prestazioni uniche da un punto di vista tecnico ed estetico. Le attuali esigenze dell’architettura contemporanea richiedono ai progettisti e agli architetti di realizzare soluzioni originali ma allo stesso tempo funzionali, caratteristiche che si riscontrano appieno nel porcellanato laminato del Gruppo e che ne hanno decretato il successo. Resistenza, flessibilità e versatilità sono le caratteristiche tecniche più apprezzate da architetti e progettisti, che scelgono per i loro progetti il materiale di Panariagroup, ultrasottile con solo 3,5 o 5,5 millimetri di spessore e rinforzato sul retro grazie alla fibra di vetro.

Importanti e significative sono anche le applicazioni dei prodotti Panariagroup per l’architettura, come le facciate ventilate e i pavimenti sopraelevati, entrambe rappresentative di una avanguardia tecnica importante e di grande stimolo per la progettazione.

Negli ultimi anni il Gruppo ha registrato importanti ordini per commesse collegate alla realizzazione di grandi opere e importanti progetti architettonici a testimonianza dell’apprezzamento professionisti dell’architettura e della progettazione per le qualità tecniche, estetiche e di ecosostenibilità delle soluzioni di Panariagroup: da segnalare in particolare l’esclusiva tecnologia Protect, sviluppata in collaborazione con il leader mondiale Microban, che consente di proporre pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Grazie a un’assoluta ricerca della qualità e dell’eccellenza estetica, le superfici ceramiche di Panariagroup infatti negli ultimi cinque anni sono state selezionate per la realizzazione di opere architettoniche di rilievo internazionale quali l’aeroporto di Doha in Qatar, il pluripremiato Bosco Verticale a Milano, le stazioni della metropolitana di Parigi, la Variante di Valico sull’Autostrada del Sole e le stazioni dell’Alta Velocità di Bologna e di Tiburtina a Roma.

In linea con la strategia internazionale e multibrand che contraddistingue Panariagroup nel settore, la nuova divisione sviluppa una piattaforma in grado di fornire accesso in ogni parte del mondo non solo ai prodotti dei diversi marchi del Gruppo, ciascuno con una propria identità e con caratteristiche distintive, ma anche a una serie di servizi a valore aggiunto quali la consulenza per la progettazione, il coordinamento e la logistica, l’assistenza tecnica e la realizzazione di progetti speciali su misura.

La Divisione Contract & Key-Account di Panariagroup affronterà il mercato internazionale in modo imponente nel 2018, con una presenza capillare nelle principali rassegne mondiali rivolte al target dell’architettura e del design. Dopo una prima presenza all’edizione londinese di Architect@Work, la Divisione sarà presente anche agli altri principali appuntamenti del format dedicato ai progettisti ovvero Toronto, Copenhagen, Rotterdam, Parigi, Vienna, Roma, Berlino, Stoccarda e Milano. A questi eventi si aggiungeranno alcune altre fiere in mercati particolarmente strategici quali: Aia Conference a New York, Hi Design in Bahrain, Design Shangai e Hi Design a Berlino.

“Il motore dello sviluppo del nostro Gruppo – ha affermato Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup – risiede da sempre nella capacità di affrontare nuove sfide non solo grazie a una gamma ampia e completa di brand, che coprono tutti i segmenti di mercato, ma anche grazie a strutture, competenze e professionisti dedicati a servire nel modo più mirato e completo specifici canali o mercati.”

“La nuova struttura di Contract & Key-Account – ha continuato Mussini – è un’iniziativa volta ad organizzare e sviluppare le relazioni con un target sempre più rilevante, che si occupa di opere architettoniche di massimo prestigio in tutto il mondo, attraverso una maggiore attenzione alle esigenze specifiche di questo canale e attraverso l’offerta di servizi ad alto valore aggiunto.”