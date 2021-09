Pagamenti pensioni ottobre 2021: ecco le date da ricordare

Sono partiti i pagamenti delle pensioni di ottobre 2021 – Ecco il calendario completo e le date da segnare in rosso sul calendario

È partito tre giorni fa, lunedì 27 settembre, il pagamento delle pensioni di ottobre 2021. Come da tradizione, il versamento è stato anticipato per evitare assembramenti agli sportelli di Poste Italiane e consentire ai pensionati di ritirare la pensione in sicurezza.

PENSIONI OTTOBRE 2021: LE DATE DEI PAGAMENTI

Accrediti inviati anche ai titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che hanno cominciato a ricevere i pagamenti lunedì scorso. Poste Italiane sottolinea che “i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 8.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello”.

Per chi invece deve ritirare la pensione agli sportelli, Poste Italiane ha stabilito il seguente calendario:

lunedì 27 settembre: cognomi dalla A alla C

martedì 28 settembre: cognomi dalla D alla G;

mercoledì 29 settembre: dalla H alla M;

giovedì 30 settembre: dalla N alla R;

venerdì 1° ottobre: dalla S alla Z.

DELEGHE

I pensionati over 75 che percepiscono le prestazioni previdenziali presso gli uffici Postali e riscuotono la pensione in contanti possono delegare al ritiro soggetti terzi o delegare al ritiro i Carabinieri e ricevere la pensione direttamente presso il loro domicilio.