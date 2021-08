Pablo Picasso, asta di capolavori per 140esimo compleanno dell’iconico artista

In concomitanza con il 140esimo compleanno di Pablo Picasso questo ottobre, MGM Resorts e Sotheby’s presenteranno una speciale vendita serale di capolavori dell’artista della MGM Resorts Fine Art Collection

L’asta di opere di Picasso, che si svolgerà in diretta da Bellagio (Las Vegas) sabato 23 ottobre, segna la più grande e significativa asta d’arte che abbia mai avuto luogo a Las Vegas, e si presenta come MGM Resorts.

La collaborazione unica tra Sotheby’s e MGM rappresenta la prima volta che Sotheby’s ha ospitato una vendita serale in Nord America al di fuori della sua sede d’aste di New York, e presenterà una versione ricreata della storica sala di vendita della casa d’aste a Las Vegas. Le mostre di prevendita dell’intera selezione di opere da proporre all’asta si terranno presso le gallerie Sotheby’s di New York (7 – 13 settembre) e presso la Bellagio Gallery of Fine Art (21- 23 ottobre) di Las Vegas, con mostre itineranti di alcuni momenti salienti in programma a Taipei (17 – 18 settembre) e Hong Kong (7 – 11 ottobre). Tutte le mostre sono gratuite e aperte al pubblico.

Ad accompagnare l’asta c’è una mostra di quattro giorni di proprietà di lusso appositamente curata da Sotheby’s, che sarà in mostra presso il resort ARIA di MGM dal 21 al 24 ottobre. La mostra presenterà una selezione dei migliori oggetti di lusso del mondo, tra cui automobili, gioielli e orologi, borse, scarpe da ginnastica e molto altro. Le proprietà della mostra saranno vendute all’asta da Sotheby’s New York alla fine di ottobre, oltre ad essere disponibili per le offerte online su Sothebys.com e tramite l’app Sotheby’s. Ulteriori dettagli sulla vetrina del lusso ad ARIA e sull’asta da Sotheby’s verranno rilasciati nelle prossime settimane.

Con 11 opere che mettono in mostra la gamma e l’ampiezza della celebre carriera di Pablo Picasso, l’asta include una selezione altamente curata di dipinti, opere su carta e ceramiche che abbracciano più di 50 anni di produzione artistica dal 1917 al 1969. L’asta vede protagonista Femme au béret rouge-orange (stima $ 20/30 milioni), uno dei ritratti di Marie-Thérèse Walter, la famosa musa e amante dell’artista che ha ispirato molti dei suoi ritratti più venerati e iconici degli anni ’30. Eseguito nel 1938, il presente dipinto è uno degli ultimi lavori dell’artista che catturano Marie-Thérèse e segna un momento cruciale dopo che Picasso ha incontrato la fotografa Dora Maar, il cui volto ha lentamente iniziato a eclissare quello di Marie-Thérèse nel suo lavoro. I ritratti profondamente autobiografici di Picasso di questo periodo rivelano le caratteristiche di entrambe le donne e rafforzano quanto siano estremamente rari i dipinti di Marie-Thérèse di quest’anno. Adornato con il suo caratteristico berretto, il tenero ritratto di Picasso utilizza una tavolozza di giallo e verde per accentuare i lineamenti arrotondati di Marie-Thérèse, che sono caratteristici dei suoi ritratti di Picasso, e sottolinea ulteriormente quanto l’artista desiderasse questo dipinto altamente personale, che ha conservato nel suo collezione privata da decenni.

PABLO PICASSO

FEMME AU BÉRET ROUGE-ORANGE

PAINTED JANUARY 14, 1938

OIL AND RIPOLIN ON CANVAS

ESTIMATE $20/30 MILLION

La vendita è ulteriormente evidenziata da due raffinati ritratti di grandi dimensioni emblematici delle opere dell’ultimo periodo dell’artista: Homme et enfant (stima $ 20/30 milioni) e Buste d’homme (stima $ 10/15 milioni). Dipinte durante uno dei periodi più ispirati e produttivi della vita dell’artista, dal 5 gennaio 1969 al 2 febbraio 1970, entrambe le opere sono state incluse nella monumentale mostra del 1970 al Palais des Papes di Avignone, probabilmente la più importante mostra del suo tarda carriera. Ogni dipinto mostra la meditazione di Picasso sulla sua eredità artistica, sia da una prospettiva personale che storica dell’arte, e mette in mostra l’artista che continua a perfezionare la sua padronanza della ritrattistica nei suoi ultimi anni di lavoro.

PABLO PICASSO

HOMME ET ENFANT

PAINTED ON JULY 4, 1969.

OIL AND RIPOLIN ON CANVAS

ESTIMATE $20/30 MILLION

PABLO PICASSO

BUSTE D’HOMME

PAINTED ON SEPTEMBER 10, 1969.

OIL AND RIPOLIN ON CANVAS

ESTIMATE $10/15 MILLION

Tra i più grandi dipinti mai eseguiti da Picasso, Homme et enfant racchiude la preoccupazione dell’artista per la sua vita e la sua eredità durante questo tardo periodo della sua carriera. Le due figure nel dipinto, un uomo e un bambino, sono simboli dell’eredità artistica di Picasso sia come uomo più giovane che come artista che lavora verso la fine della sua carriera, così come la sua eredità come padre. Collegato alla sua serie Mousquetaires, Buste d’homme riflette sull’influenza artistica e tematica di antichi maestri come Velazquez e Rembrandt, in cui Picasso si allinea con i pittori monumentali della storia.

Nella vendita di ottobre è incluso anche Nature morte au panier defruits et aux fleurs (stima $ 10/15 milioni), un’eccezionale natura morta di qualità museale dipinta da Picasso durante l’occupazione nazista di Parigi nel 1942. Mentre a Picasso era vietato esporre il suo lavoro durante questo periodo, fino allo storico Salon d’Automne del 1944, noto anche come Salon de la Libération, rimase prolifico come sempre. Senza l’opportunità di presentare pubblicamente il suo lavoro, l’esperienza di Picasso durante l’occupazione lo ha portato a guardarsi dentro e a meditare sulla vita e sulla morte durante la guerra, e la sua produzione ha mostrato audaci scelte stilistiche di toni tenui e linee grafiche di ispirazione cubista che riflettevano la sua introspezione. Questo periodo è considerato uno dei più grandi e mirati delle famose nature morte di Picasso, paragonabile solo al suo precedente periodo cubista.

PABLO PICASSO

NATURE MORTE AU PANIER DE FRUITS ET AUX FLEURS

PAINTED IN PARIS ON AUGUST 2, 1942.

OIL ON CANVAS

ESTIMATE $10/15 MILLION

Informazioni su MGM Resorts Fine Art Collection

Alla sua apertura nel 1998, Bellagio è stato il primo resort impegnato a portare l’arte a Las Vegas. Con l’introduzione della Bellagio Gallery of Fine Art e di ristoranti come Picasso, con i dipinti iconici del maestro e affascinanti pezzi di ceramica, MGM Resorts ha introdotto per la prima volta l’arte nella gamma di servizi che gli ospiti possono sperimentare a Las Vegas. Da allora, l’azienda ha costantemente ampliato il proprio portfolio artistico. Inaugurata nel 2009, l’ARIA Fine Art Collection è stata la prima grande collezione permanente di arte pubblica di Las Vegas e una delle collezioni d’arte aziendali più grandi e ambiziose del mondo. Nel 2016, MGM Resorts insieme ad ARIA Resort & Casino è diventato lo sponsor principale di Seven Magic Mountains di Ugo Rondinone, una delle più grandi installazioni artistiche terrestri realizzate in oltre 40 anni. Nello stesso anno, MGM National Harbour ha debuttato appena a sud di Washington D.C. con la più grande collezione d’arte pubblica al di fuori dei musei della regione. Traendo ispirazione dall’eredità della città ricca di arte e cultura, MGM Springfield, che ha aperto nel 2018, presenta una collezione curata da artisti locali e nazionali da sculture su larga scala a dipinti intriganti. Le opere d’arte possono essere trovate anche in molte altre proprietà dell’azienda, tra cui MGM Grand, Delano Las Vegas e The Mirage.