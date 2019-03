Ovs, Tamburi in trattative per la quota di Coin

La merchant bank di Gianni Tamburi, che già a dicembre era salito a oltre il 3% di Ovs, ha puntato la quota gestita dal fondo BC Partners, in uscita da Coin: sulla scia della notizia vola il titolo Ovs in Piazza Affari.

Tamburi Investment Partners (Tip) conferma in una nota che le indiscrezioni sul negoziato in corso per la possibile acquisizione del 17,84% di Ovs detenuto dal gruppo Coin. Notizie che hanno spinto in rialzo il titolo Ovs anche venerdì dopo il rally in Borsa iniziato alla vigilia: guadagna a fine mattinata più del 7% a 1,578 euro per azione, dopo essere salito del 10% già nella seduta di giovedì. La quota alla quale è interessata Tip, la società di Gianni Tamburi anch’essa quotata in Borsa (dove oggi perde mezzo punto percentuale a poco più di 6 euro per azione), fa capo ai fondi gestiti da BC Partners, che sta progressivamente uscendo dalla catena di abbigliamento Coin, che al momento controlla appunto Ovs.

Il comunicato diramato da Tip per confermare le indiscrezioni ha anche aggiunto che l’esito delle trattative, soggetto all’approvazione dei competenti organi deliberanti, sarà comunicato al mercato “senza indugio”.

Tamburi Investment Partners figura già nel capitale di Ovs dal dicembre scorso, quando la merchant bank era salita con una quota del 3,1%. Già dopo quella operazione il titolo Ovs, che l’anno scorso era caduto sotto il valore di un euro per azione, aveva guadagnato in una sola seduta il 16%.

Ovs è reduce da un 2018 difficile anche sul versante dei conti: stando ai dati dei primi nove mesi dell’anno appena passato, ha chiuso il bilancio con un utile pretasse a 51,2 milioni (-44% anno su anno), vendite nette per 1,01 miliardi (-1,4%) e un ebitda di 104,1 milioni (-24,5%).