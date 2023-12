Otb di Renzo Rosso premiato a Pechino per la promozione della moda italiana in Cina

Il riconoscimento è stato assegnato da MonteNapoleone District e dall’Ambasciata d’Italia a Pechino per l’importante contributo di Otb con i suoi marchi Diesel, Maison Margiela, Marni e altri, alla valorizzazione del Made in Italy in Cina

OTB, il Gruppo internazionale di moda e lusso che fa capo a Renzo Rosso, ha ricevuto presso l’Ambasciata d’Italia a Pechino un premio per l’importante ruolo che ha svolto, insieme ai suoi brand, nel contribuire all’affermazione della moda e del lusso Made in Italy nel mercato cinese. Il riconoscimento, denominato “Award for the contribution of the latest fashion trend in China”, è stato consegnato da MonteNapoleone District e dall’Ambasciata d’Italia in occasione della 6^ edizione della MonteNapoleone Gala Dinner, tenutasi a Pechino con il coinvolgimento del Comune di Milano.

Obbiettivo rafforzare i legami tra Made in Italy e mercato cinese

L’evento, a cui ha partecipato l’Ambasciatore d’Italia a Pechino Massimo Ambrosetti, è stato organizzato con l’obiettivo di rafforzare il legame con uno dei Paesi che più apprezzano la qualità e l’artigianato dei prodotti italiani. L’iniziativa si è svolta alla presenza dei maggiori rappresentanti dei marchi del lusso della moda internazionale, delle istituzioni italiane e cinesi e di alcune celebrità ed è stata l’occasione per assegnare cinque prestigiosi riconoscimenti ad aziende, fra cui OTB, e persone che hanno contribuito allo sviluppo della moda e della cultura italiana in Cina.

La crescita del Gruppo Otb nell’area asiatica

Il Gruppo Otb, acronimo che sta per Only The Brave, holding italiana che controlla i marchi di moda Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf e Jil Sander sta vedendo una forte crescita nell’area Asia Pacific, luogo in cui nascono le tendenze destinate a diventare internazionali. La Cina in particolare si è affermata come mercato chiave dove il Gruppo è già presente con oltre 100 negozi e sta continuando a investire per crescere ulteriormente. Nel 2022 OTB ha portato a termine un importante progetto di sviluppo retail a Shanghai, aprendo in contemporanea tre store dei suoi brand presso il Mall JC Plaza, e continua la propria espansione inaugurando in media 1,5 nuovi store a settimana nel Paese.

Inoltre, con lo scopo di valorizzare i nuovi talenti della moda in Cina e contribuire a dar loro visibilità nel panorama internazionale, Otb supporta numerosi eventi e contest, tra cui Yu Prize. Per l’ultima edizione del premio, Otb ha promosso la partecipazione di Yu Prize alla Paris Fashion Week con “The New Wave of the Chinese Fashion”, un cocktail per celebrare gli 11 designer emergenti cinesi finalisti delle edizioni 2021 e 2022 del contest.