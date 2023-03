Oscar 2023: trionfa Everything Everywhere all at Once. L’elenco di tutti i vincitori

Il Film di Daniel Kwan e Daniel Schenert vince 7 oscar. Fraser miglior attore protagonista. Grande sconfitto Gli spiriti dell’Isola. Niente statuette quest’anno per l’Italia. L’elenco di tutti i vincitori

Oscar 2023 senza particolari colpi di scena. È stata semplicemente la notte di Everything Everywhere all at Once.

Il Film di Daniel Kwan e Daniel Schenert, premiati come miglior registi, ha stravinto gli Oscar 2023 con 7 statuette su 11 nomination. Oltre alla regia, gli oscar sono arrivati nella categoria miglior film, miglior Attrice (Michelle Yeoh), migliore sceneggiatura originale, miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis), miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan) e miglior editing. Mai nella storia dell’Academy avevano vinto due attori asiatici nello stesso anno.

Everything Everywhere all at Once racconta la storia di Evelyn, interpretata da Michelle Yeoh, e il marito Waymond, interpretato da Ke Huy Quan, una coppia di cinesi-americani che lavorano in una lavanderia a gettoni di loro proprietà. Evelyn ad un certo punto si ritroverà a parlare con versione di suo marito proveniente da un universo alternativo.

Oscar 2023: i vincitori

Il premio Oscar come migliore attore protagonista è andato a Brendan Fraser con The Whale, nel quale interpreta il ruolo di un uomo gravemente obeso. “Solo le balene arrivano così in profondità, ritornare in superficie non è facile, ma ce l’ho fatta” è stato il commento di un commosso Fraser alla consegna della statuetta.

4 Oscar sono andati al film tedesco Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale. Il film di Edward Berger tratto dal romanzo di Eric Maria Remarque che racconta della tragedia e assurdità della guerra era candidato a nove statuette. Ha vinto nella categoria miglior film internazionale, miglior scenografia, migliore colonna sonora e miglior fotografia.

La miglior sceneggiatura non originale è andata invece a Women Talking il diritto di scegliere. L’oscar di miglior film d’animazione è andato a Pinocchio di Guillermo Del Toro.

Oscar 2023: gli sconfitti

Il grande deluso della serata è stato Gli Spiriti dell’Isola di Martin McDonagh che molti davano come il super favorito. Insieme ad Elvis, The Fabelmans, e Tar, è uscito a mani vuote dalla cerimonia nonostante, tra tutti, avessero accumulato 30 nomination.

Sotto le aspettative anche i due blockbuster che hanno riportato gli spettatori nelle sale. Avatar- La via dell’acqua e Top Gun: Maverick: il film di James Cameron si accontenta del premio migliori effetti visivi mentre quello di Tom Cruise vince il premio di miglior Sonoro.

Grande delusione anche per Rihanna e Lady Gaga (che si riscatta ampiamente cantando sul palco) per il titolo di miglior colonna sonora con il premio che va a Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava & M.M. Keeravani con Naatu Naatu (RRR). È la prima volta in questa categoria per una canzone indiana.

Nessuna statuetta quest’anno per l’Italia. Le Pupille di Alice Rohrwacher è stato battuto da An Irish Goodbye mentre Aldo Signoretti non è riuscito a vincere nella categoria Trucco e Acconciature.

Niente discorso di Zelensky, vince il documentario su Navalny

L’Academy, anche quest’anno, ha cercato di non politicizzare le cerimonia.Non c’è stato nessun discorso del presidente ucraino Zelensky ma un messaggio politico è comunque arrivato quando è stato assegnato il premio di miglior documentario a Navalny, il film di Daniel Roher che narra del tentativo del Cremlino di avvelenare Alexei Navalny: “Mio marito è in prigione per aver difeso la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai libero e sarà libero il nostro paese. Stai forte, ti amo”, le parole sul palco di Yulia Navalnaya la moglie di Navalny.

Nel tradizionale momento “in Memorian” della serata, con Lenny Kravitz al pianoforte, l’Academy, ha ricordato tra gli altri Gina Lollobrigida e il truccatore italiano Maurizio Silvi.

La cerimonia è stata condotta per la terza volta dal presentatore Jimmy Kimmel.

Oscar 2023: l’elenco di tutti i vincitori

Miglior film: Everything Everywhere All at Once.

Miglior regia: Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once.

Miglior attrice protagonista: Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once.

Miglior attore protagonista: Brendan Fraser per The Whale.

Miglior attore non protagonista: Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once.

Miglior attrice non protagonista: Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All at Once.

Miglior film straniero: Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Miglior film di animazione: Pinocchio di Guillermo del Toro.

Migliore sceneggiatura originale: Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once.

Miglior sceneggiatura non originale: Sarah Polley per Women Talking – Il diritto di scegliere.

Miglior fotografia: James Friend per Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Miglior montaggio: Paul Rogers per Everything Everywhere All at Once.

Miglior scenografia: Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper per Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Migliori costumi: Ruth E. Carter per Black Panther: Wakanda Forever.

Miglior trucco e acconciatura: Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley per The Whale.

Miglior canzone originale: Naatu Naatu – RRR.

Migliore colonna sonora: Volker Bertelmann per Niente di nuovo sul fronte occidentale.

Migliori effetti speciali: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett per Avatar – La via dell’acqua.

Miglior sonoro: Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor per Top Gun: Maverick.

Miglior documentario: Navalny.

Miglior cortometraggio animato: Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo.

Miglior corto documentario: Raghu, il piccolo elefante.

Miglior cortometraggio: An Irish Goodbye.