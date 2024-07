Ecosistema dell’isola Bisentina, perla del lago di Bolsena, in un libro per divulgare la natura

Venerdì 12 luglio alle ore 18 a Roma (Sala del Carroccio, Palazzo Senatorio Piazza del Campidoglio 1) sarà presentato il libro “In volo sull’Isola Bisentina. Divulgare per Natura”

“In volo sull’Isola Bisentina. Divulgare per Natura” è il titolo dell’incontro dedicato all’Isola Bisentina quale ecosistema unico per la crescita di piante secolari e importante tappa lungo le rotte migratorie.

L’incontro di presentazione del volume vede a seguito dei saluti istituzionali di: Giammarco Palmieri, Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale, Giampiero Cammerini, Delegato del WWF Italia per il Lazio gli interventi di: Francesco Barberini, Autore del libro In volo sull’Isola Bisentina, Marco Preziosi, Artista e illustratore naturalista, Gianfranco Bologna, Presidente Onorario della Comunità Scientifica del WWF Italia

L’isola Bisentina

L’Isola Bisentina, perla del lago di Bolsena, è rinomata per la mitezza del clima e per la straordinaria quantità e particolarità delle specie arboree e animali che ospita. Disabitata da tempo, conserva tracce di un’attività umana che ha saputo preservarne le caratteristiche ambientali, rendendola un ecosistema unico per la crescita di piante secolari e lo sviluppo di una ricca avifauna. Francesco Barberini, “aspirante” ornitologo e giovane Alfiere della Repubblica, ha visitato periodicamente l’isola nel corso di un intero anno per rilevare e censire la grande varietà di volatili presenti. Da questo monitoraggio ha potuto osservare quanto questo luogo, importante tappa lungo le rotte migratorie, sia ricco di specie differenti per abitudini e comportamento, dal piccolo fiorrancino fino agli imponenti cormorani. Il racconto di questa avventura è una guida arricchita dalle tavole di Marco Preziosi, noto illustratore naturalistico, che ritraggono le dodici principali specie di voltatili che popolano l’isola.

Francesco Barberini, “aspirante” ornitologo di diciassette anni, ha già avuto molti riconoscimenti nazionali e internazionali per la sua opera di divulgazione scientifica. Nel 2018 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica per meriti scientifici e divulgativi. Con Salani Editore ha già pubblicato Che fine hanno fatto i dinosauri? e I dinosauri che volano tra noi. Collabora con giornali e riviste, è ospite di programmi radiofonici e televisivi e realizza conferenze in scuole, musei e parchi.

Marco Preziosi, illustratore e artista naturalista, ha realizzato illustrazioni di stampo scientifico e divulgativo per numerose pubblicazioni e per i più importanti enti attivi nella comunicazione, conservazione e gestione del territorio. Ha esposto in diverse mostre in Italia e all’estero e tiene corsi di disegno naturalistico. Collabora da tempo con Francesco Barberini.

L’ingresso è libero