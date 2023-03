Oscar 2023, quando e dove vederli? Ecco tutti i candidati in corsa per la statuetta più ambita di Hollywood

Mancano poche ore alla Notte degli Oscar 2023: ecco dove vederla e quali sono i candidati alla statuetta più ambita di tutte Hollywood

Manca ormai pochissimo alla notte degli Oscar 2023: tra domenica 12 e lunedì 13 marzo sapremo quali tra i tanti candidati sono riusciti ad accaparrarsi la statuetta più ambita di Hollywood. In diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, Jimmy Kimmel condurrà – per la terza volta – la 95esima edizione degli Academy Awards. L’ultima volta in cui il noto comico e conduttore di talk show ha presentato gli Oscar scoppiò lo “scandalo della busta”, ovvero Warren Beatty e Faye Dunaway annunciarono per sbaglio “La La Land” come miglior film, ma in realtà il vincitore era “Moonlight”. “Nessuno però si fece male. Si sono comportati tutti bene ai miei Oscar”, ha ironizzato Kimmel in un’intervista ai microfoni di Good Morning America riferendosi allo schiaffo di Will Smith ai danni di Chris Rock agli Oscar dell’anno scorso.

Finora si sa ancora poco sul formato della cerimonia o sulla scaletta della serata. Come da tradizione, la consegna delle ambite statuette sarà anticipato dal momento glamour della sfilata delle varie star del cinema sul red carpet hollywoodiano con relative interviste e commenti. Tra gli attesissimi ospiti in scaletta Lenny Kravitz, Rihanna che canterà il brano della colonna sonora del film “Black Panther: Wakanda forever”, David Byrne che si esibirà con il brano “This Is a Life” tratto da Everything Everywhere All at Once e Diane Warren con il brano “Applause” tratto dal film Tell it Like a Woman. Tra gli altri nomi possibili: Taylor Swift, Selena Gomez, Harry Styles e la vincitrice dell’anno scorso, Billie Eilish, per Nobody Like U del film d’animazione Red. Mentre sarà assente Lady Gaga, impegnata nelle riprese di “Joker: Folie à Deux”, sequel del film diretto da Todd Phillips nel 2019.

Quando e dove vedere la notte degli Oscar 2023?

Negli Stati Uniti sarà trasmessa in diretta sul canale ABC. Per quanto riguarda lo streaming, ABC dispone di un servizio accessibile tramite numerose app disponibili per Android e iOS, oltre che per dispositivi per lo streaming come Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV e Chromecast con Google TV. Mentre dall’Italia sarà possibile vederla in diretta su Sky Cinema Oscar (canale 303), Sky Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. Le premiazioni cominceranno verso l’una di notte (ora italiana) e dureranno all’incirca quattro ore. Ma quali sono i film, attrici, attori e registi candidati? Ecco qui la lista completa di tutti i candidati ai Premi Oscar 2023.

Quali sono i film nominati agli Oscar 2023?

Le candidature agli Oscar 2023 sono state annunciate lo scorso 24 gennaio e tra i film con più nomination ci sono: Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (11), Gli spiriti dell’isola (9) e Niente di nuovo sul fronte occidentale (9). Per The Fabelmans 7 nomination, tra cui miglior film e miglior regia. Un pizzico di delusione invece per Avatar: la via dell’acqua, film che ha ottenuto solo 3 candidature tecniche e la nomination per il Miglior Regista a James Cameron.

Gli italiani candidati

Alice Rohrwacher con il suo cortometraggio live action Le Pupille e Aldo Signoretti, make-up artist che fa parte del team di truccatori e parrucchieri sono stati candidati per la categoria Miglior Trucco e Parrucco per il film Elvis. Boccone amaro per l’italiano Mario Martone, il cui Nostalgia non ha ottenuto la candidatura nella categoria Miglior Film Straniero. Ecco tutte gli altri candidati agli Oscar 2023.

Notte Oscar 2023: tutti gli altri candidati

Miglior Regia:

• Gli Spiriti dell’Isola – Martin McDonagh

• Everything Everywhere All at Once – Daniel Kwan e Daniel Scheinert

• The Fabelmans – Steven Spielberg

• Tár – Todd Field

• Triangle of Sadness – Ruben Östlund

Miglior Attrice protagonista:

• Cate Blanchett – Tár

• Ana De Armas – Blonde

• Andrea Riseborough – To Leslie

• Michelle Williams – The Fabelmans

• Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Miglior Attore protagonista:

• Austin Butler – Elvis

• Colin Farrell – Gli spiriti dell’isola

• Brendan Fraser – The Whale

• Paul Mescal – Aftersun

• Bill Nighy – Living

Miglior Attore non protagonista:

• Brendan Gleeson – Gli spiriti dell’isola

• Brian Tyree Henry – Causeway

• Judd Hirsch – The Fabelmans

• Barry Keoghan – Gli spiriti dell’isola

• Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Miglior Attrice non protagonista:

• Angela Basset – Black Panther – Wakanda Forver

• Hong Chau – The Whale

• Kerry Condon – Gli spiriti dell’Isola

• Jamie Lee Curtis – EveryThing Everywhere All At Once

• Stephanie Hsu – EveryThing Everywhere All At Once

Miglior Sceneggiatura originale:

• Gli spiriti dell’isola

• Everything Everywhere All at Once

• The Fabelmans

• Tár

• Triangle of Sadness

Miglior Sceneggiatura non originale:

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Glass Onion – Knives Out

• Living

• Top Gun: Maverick

• Women Talking

Miglior Film Internazionale:

• Niente di nuovo sul fronte occidentale – Germania

• Argentina, 1985 – Argentina

• Close – Belgio

• EO – Polonia

• The Quiet Girl – Irlanda

Miglior Film d’animazione:

• Pinocchio

• Marcel the Shell

• Il Gatto con gli Stivali 2

• The Sea Beast

• Red

Miglior Montaggio:

• Gli Spiriti dell’Isola

• Elvis

• Everything Everywhere All at Once

• Tár

• Top Gun: Maverick

Miglior Scenografia:

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Avatar: La via dell’acqua

• Babylon

• Elvis

• The Fabelmans

Miglior Fotografia:

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Bardo

• Elvis

• Empire of Light

• Tár

Migliori Costumi:

• Babylon

• Black Panther Wakanda Forever

• Elvis

• Everything Everywhere All at Once

• La Signora Harris va a Parigi

Miglior Trucco e acconciature:

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• The Batman

• Black Panther: Wakanda Forever

• Elvis

• The Whale

Migliori Effetti visivi:

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Avatar: La via dell’acqua

• The Batman

• Black Panther: Wakanda Forever

• Top Gun: Maverick

Miglior sonoro:

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Avatar: La via dell’Acqua

• The Batman

• Elvis

• Top Gun: Maverick

Miglior Colonna sonora originale:

• Niente di nuovo sul fronte occidentale

• Babylon

• Gli Spiriti dell’Isola

• Everything Everywhere All at Once

• The Fabelmans

Miglior Canzone Originale:

• “Applause” – Tell It Like a Woman

• “Hold My Hand” – Top Gun: Maverick

• “Lift Me Up” – Black Panther: Wakanda Forever

• “Naatu Naatu” – RRR

• “This is a Life” – Everything Everywhere All at Once

Miglior Documentario:

• All That Breathes

• All the Beauty and the Bloodshed

• Fire of Love

• A House Made of Splinters

• Navalny

Miglior Cortometraggio documentario:

• The Elephant Whisperers

• Haulout

• How Do You Measure a Year?

• The Martha Mitchell Effect

• Strangers at the Gate

Miglior Cortometraggio:

• An Irish Goodbye

• Ivalu

• Le Pupille

• Night Ride

• The Red Suitcase

Miglior cortometraggio d’animazione:

• The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

• The Flying Sailor

• Ice Merchants

• My Year of Dicks

• An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It