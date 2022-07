Oltre a orecchiette e Primitivo finiscono su moneta anche il pane di Altamura, gli ulivi, un trullo e i delfini di Taranto. Così la Zecca celebra la regione meridionale

Anche la Puglia ha la sua moneta da collezione per raccontare la cultura, l’identità e la tradizione della Regione con numerosi elementi tipici, tra cui il pane di Altamura, gli ulivi, i trulli di Alberobello e un muretto a secco, i delfini di Taranto e l’abbinamento che ha conquistato pugliesi e no: orecchiette e vino Primitivo di Manduria (tutto salentino). Realizzata dall’artista Marta Bonifacio, la moneta è stata coniata dal Poligrafico dello Stato che dal 2019 ha intrapreso un percorso per omaggiare la cultura enogastronomica italiana.

I trulli di Alberobello, le ceramiche di Grottaglie, pane, ulivo, orecchiette e Primitivo sulla moneta da collezione

Sul dritto della moneta ci sono i Trulli di Alberobello e un caratteristico muretto in pietra a secco pugliese, entrambi riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Sono delimitati da un albero di ulivo, simbolo della Regione e dal Pumo di Grottaglie, tra i prodotti più rappresentativi dell’artigianato locale. La moneta è decorata anche da onde stilizzate con un delfino, simbologia ricorrente sugli stateri tarantini, antica moneta pugliese.

Sul rovescio della moneta, la composizione di prodotti enogastronomici tipici pugliesi: pane di Altamura, orecchiette, un ramo d’ulivo e un calice di vino Primitivo. Nel giro e nel campo, elementi decorativi ispirati da motivi a traforo, in stile romanico pugliese, ripresi dalla cattedra di Sant’Elia della Basilica di San Nicola di Bari.

La moneta dal valore nominale di 5 euro è stata prodotta in 15mila unità ed è in vendita nei negozi e sul sito internet del Poligrafico dello Stato. Sta riscuotendo un successo notevole come ha riferito il direttore del Poligrafico dello Stato Antonio Cascelli, in poche ore sono stati venduti 9mila pezzi e si stima che entro la settimana saranno esauriti.

La Puglia in tavola: orecchiette e Primitivo

Solo con le orecchiette si può sentire il gusto unico della Puglia, se poi ci abbiniamo un calice di Primitivo di Manduria bello corposo, rotondo e caldo la sensazione diventa ancora più reale. Le orecchiette sono il formato di pasta homemade pugliese, un’arte custodita dalle nonne e tramandate di generazione in generazione. È il piatto della domenica, uno dei “sapori di casa” impressi nella storia, cultura ma soprattutto nei palati dei pugliesi. Così come il Primitivo, il vino salentino apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. Un vino morbido, piacevole, senza spigoli, con una più che modesta gradazione alcolica, in virtù del leggero appassimento a cui sono sottoposte le uve.

Collezione numismatica 2022 del Poligrafico dello Stato

Questa iniziativa rientra nella Collezione numismatica 2022 e comprende ben 17 tematiche diverse, tutte legate al nostro Paese come monumenti, personaggi storici, istituzioni o eventi (in questo caso non necessariamente italiani). Lo scorso anno nella collezione dell’ambito agroalimentare è toccata a Sicilia ed Emilia Romagna con il Passito e i cannoli per la prima regione, il Lambrusco e i tortellini per la seconda. Le monete hanno un costo di 25 euro e sono acquistabili sul sito ufficiale o nel punto vendita del Poligrafico e Zecca dello Stato “Spazio Verdi” di Piazza Verdi, 1 a Roma.

La prossima moneta da collezione sarà invece dedicata alla Lombardia ed avrà come protagonisti il Franciacorta e il panettone.