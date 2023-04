Orcia Wine festival: quattro giorni di degustazioni di vino, prodotti gastronomici e scoperta del territorio patrimonio Unesco

Il programma dal 22 al 25 aprile con eventi pensati per i winelovers, ma anche per chi vuole scoprire un territorio. In calendario trekking nelle cantine in Val d’Orcia, patrimonio dell’umanità Unesco

Degustazioni, masterclass, banchi di assaggio e trekking in cantina a San Quirico d’Orcia dal 22 al 25 aprile per Orcia Wine Festival, la mostra mercato del vino Orcia Doc giunta quest’anno alla dodicesima edizione.

La manifestazione promossa dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con il Consorzio del Vino Orcia, è allestita nelle suggestive sale di Palazzo Chigi. Un festival che, a partire dall’Orcia Doc, offre eventi pensati per i winelovers, ma anche per chi vuole scoprire un territorio, quello della Val d’Orcia, unico al mondo. Protagonista il vino Orcia Doc e i suoi produttori attraverso masterclass condotte dai migliori esperti del settore, fino ad arrivare a degustazioni e abbinamenti con i prodotti gastronomici di eccellenza del territorio, visite in cantina ma anche concerti, teatro e trekking. Sono 16 le aziende del territorio presenti a Palazzo Chigi che offrono la possibilità di visitare direttamente le cantine della denominazione.

Programma: Ore 12.00 Apertura delle sale e dei banchi di degustazione, Ore 16.00 Degustazione guidata dei vini Orcia – L ‘annata del cuore – a cura di ONAV Siena, Ore 18.00 Orcia Wine Music – Suoni DiVini: parole e musica, Ore 19.00 Chiusura banchi di assaggio (ultimo ingresso ore 18.00).

Domenica 23 aprile Ore 11.30 Degustazione letteraria con la partecipazione di Cristiano Pellegrini e Lorenzo Benocci, autori del libro “Valore Val d’ Orcia” a cura di ONAV Siena, Ore 12.00 Apertura delle sale e dei banchi di degustazione, Ore 12.30 Centro Storico Saluto dei Quartieri della Festa del Barbarossa, 18.00 Orcia Wine Music – Suoni DiVini: parole e musica, Ore 19.00 Chiusura banchi di assaggio (ultimo ingresso ore 18.00). Ore 20.30 Palazzo Chigi – Cena a Palazzo.

Lunedì 24 aprile Ore 9.00 – 20.00 Porta Nuova Mercatino dei prodotti tipici e artigianali, Ore 10.30 Masterclass vini Orcia Doc guidata da Andrea Frassineti, delegato Onav Siena, con la partecipazione di Stefano Quaglierini, wine blogger, Ore 12.00 Apertura delle sale e dei banchi di degustazione, Ore 15.00 18.00 Orcia Wine for kids – laboratorio di cucina e gaming per bambini e ragazzi dentro Palazzo Chigi, Ore 16.00 Degustazione guidata dei vini Orcia – Orcia in bianco e bollicine – a cura di ONAV Siena, Ore 18.00 Orcia Wine Music – Suoni DiVini: parole e musica, Ore 19.00 Chiusura banchi di assaggio (ultimo ingresso ore 18.00).

Martedì 25 aprile Ore 9.00 -19.00 Porta Nuova Mercatino dei prodotti tipici e artigianali, Ore 12.00 Apertura delle sale e dei banchi di degustazione, Ore 15.00 17.00 Orcia Wine for kids – laboratorio di cucina e gaming per bambini e ragazzi dentro Palazzo Chigi, Ore 18.00 Orcia Wine Music – Suoni DiVini: parole e musica, Ore 19.00 Chiusura banchi di assaggio (ultimo ingresso ore 18.00).

Nei quattro giorni di OWF2023 saranno organizzati trekking nelle cantine in Val d’Orcia, patrimonio dell’umanità Unesco., visite guidate alla scoperta delle meraviglie del centro storico, escursioni in ebike e con bus navetta abbinate a degustazioni e visite in cantina.

Le cantine partecipanti: Atrivm, Bagnaia, Campotondo, Capitoni, Dirimpettaio, Donatella Cinelli Colombini, Fabbrica Pienza, La Nascosta, Loghi, Palazzo Massaini, Olivi – Le Buche, Podere Albiano, Poggio Grande, Poggio al Vento, Sampieri del Fa’, Sassodisole, Tenuta Sanoner, Val d’Orcia Terre Senesi, Vegliena.

Info e programma su https://orciawinefestival.wordpress.com/ – ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it