Orario estivo Trenitalia: FS presenta la Summer Experience 2023 all’insegna dell’intermodalità

Presentati gli orari e i nuovi collegamenti di Trenitalia per l’estate 2023 che scatteranno da domenica 11 giugno. Ampliata l’offerta di Frecciarossa, Intercity e regionali. Nuovi collegamenti tra treni, bus e navi per un trasporto sempre più intermodale e sostenibile. Boom di passeggeri: nei primi cinque mesi dell’anno registrati 225 milioni di viaggiatori

Si preannuncia un estate all’insegna del treno. Trenitalia ha presentato la nuova Summer Experience, l’offerta per l’estate 2023 del Polo Passeggeri del Gruppo FS che comprende Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del Sud Est. Grazie ai nuovi servizi offerti per l’estate, le principali località costiere o di montagna dell’Italia saranno agevolmente raggiungibili con i mezzi messi a disposizione dal Gruppo FS.

A presentare la nuova offerta, durante l’evento tenutosi presso la Stazione Termini di Roma, sono stati Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia e Luigi Corradi, riconfermato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Da domenica 11 giugno prenderanno il via i nuovi orari estivi

I nuovi orari estivi prenderanno il via da domenica 11 giugno. Ci saranno più treni per le mete turistiche estive mentre vi saranno nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo per un trasporto sempre più dolce, intermodale e sostenibile. In totale sono oltre 10.000 i collegamenti al giorno in treno e circa 19.000 le corse in bus tra Italia ed Europa offerte dal Polo Passeggeri del Gruppo FS per viaggiare all’insegna della sostenibilità, abbinata a comfort e sicurezza.

Le offerte Frecciarossa: i nuovi collegamenti

Trenitalia offrirà più di 250 treni Frecciarossa al giorno, con oltre 120.000 posti disponibili. Saranno servite più di 120 destinazioni in tutto il paese, comprese località di mare, montagna e città d’arte. In particolare, verranno potenziati i collegamenti tra Milano e Napoli, con un totale di 68 treni Frecciarossa al giorno e oltre 30.000 posti disponibili. Il collegamento Milano-Roma, uno dei più importanti per il traffico aziendale, beneficerà di 4 treni Frecciarossa aggiuntivi al giorno, per un totale di 94 collegamenti giornalieri e oltre 45.000 posti disponibili. Ampliate le corse tra le principali città del Centro-Nord e il Sud con 32 Frecce al giorno che collegheranno Milano/Venezia/Torino/Bologna e la Puglia e 13 Frecce al giorno da e per Roma, con il raddoppio dei posti nelle fasce e nei giorni a maggiore richiesta. In particolare, la Calabria sarà più vicina a Milano, Roma, Venezia e a tutte le grandi città italiane: 8 i collegamenti Frecciarossa al giorno diretti tra Milano e Reggio Calabria a cui si aggiungeranno anche i Frecciarossa notturni Milano-Reggio Calabria nelle giornate a più alta mobilità. Incrementate anche le tratte sulla rotta adriatica. L’offerta dei collegamenti in treno si arricchisce con quelli su gomma grazie a oltre 20 Freccialink che, soprattutto nel fine settimana, raggiungeranno alcune delle località più belle di mare e di montagna.

I nuovi collegamenti Intercity e regionali

L’offerta dei treni Intercity sarà ulteriormente ampliata, con oltre 120 treni al giorno, di cui 24 Intercity Notte, che copriranno una vasta gamma di destinazioni. Durante l’estate, saranno introdotte nuove fermate, con un aumento del 42% rispetto all’anno precedente. Inoltre, verranno aggiunti sei nuovi collegamenti per alcune località della Costa degli Dei (Calabria) e un nuovo collegamento del weekend tra Milano e Savona. Per gli amanti della montagna sarà riproposto il prolungamento del servizio verso Bardonecchia, che ha ottenuto un grande successo durante il periodo invernale. Saranno disponibili anche 40 collegamenti giornalieri Eurocity e 8 collegamenti Euronight tra Italia, Austria e Germania, con fermate presso le principali località della Riviera Adriatica.

Per quanto riguarda i treni regionali, saranno introdotti nuovi servizi in diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Saranno intensificati i collegamenti per favorire la scoperta di oltre 1.700 località italiane, sia in treno che combinando treno e autobus. Inoltre, la flotta dei treni regionali sarà ulteriormente migliorata con l’aggiunta di nuovi treni ibridi Blues, Rock e Pop.

Le offerte Busitalia e Ferrovie del Sud Est

L’offerta estiva del Polo Passeggeri si arricchisce anche grazie a Busitalia e Ferrovie del Sud Est. Busitalia offrirà oltre 9.700 corse in autobus al giorno, con 53 nuovi autobus già in servizio e altri 170 che verranno aggiunti entro la fine dell’anno. Ferrovie del Sud Est garantirà 260 corse al giorno, offrendo 80.000 posti al giorno per raggiungere le località della Puglia. Il Trullilink permette di collegare sia nei giorni feriali che festivi le località di Valle D’Itria con Bari, il Grottelink con 16 bus nei giorni feriali e 4 in quelli festivi, collega il capoluogo di regione comodamente con le Grotte di Castellana e il Salentolink per le principali località del Salento Adriatico e Ionico.

Nuove soluzioni di viaggio per gli animali

Infine, Trenitalia conferma l’attenzione alle esigenze degli amici a quattro zampe. I cani potranno viaggiare gratuitamente sulle Frecce fino al 15 settembre e sugli Intercity fino al 5 settembre. Inoltre, sui treni regionali sarà disponibile l’offerta “dog in tour”, che permetterà di portare il proprio cane al guinzaglio in un numero illimitato di viaggi.

Intermodalità elemento strategico del Polo Passeggeri

L’intermodalità diventa il tema centrale dell’estate 2023 del Polo Passeggeri del Gruppo FS, offrendo una pianificazione del viaggio più completa e integrata. Grazie alla rinnovata app di Trenitalia, i viaggiatori potranno acquistare in modo semplice i biglietti per i treni, gli autobus e i parcheggi del Gruppo Ferrovie dello Stato, consentendo di pianificare soluzioni di primo e ultimo miglio. Infatti, ora sarà possibile pianificare il viaggio non solo da stazione a stazione, ma dall’inizio alla fine della destinazione desiderata. Questa nuova offerta intermodale fornirà ai viaggiatori una maggiore flessibilità e convenienza nel pianificare i loro spostamenti.

“Con la Summer Experience del Polo Passeggeri abbiamo rafforzato ulteriormente l’attenzione al cliente che è sempre più al centro di tutte le nostre decisioni. Per rispondere alla crescente domanda di viaggi, in particolare di chi si sposta per piacere o per svago, abbiamo investito molto in nuovi treni e bus e abbiamo aumentato la frequenza dei nostri mezzi nel weekend. Elemento centrale e strategico del Polo Passeggeri è l’intermodalità. Abbiamo deciso di arricchire ulteriormente l’esperienza del viaggiatore e di offrire soluzioni integrate per l’intero percorso, da casa a destinazione, e non solo da stazione a stazione. Il successo dei collegamenti treno e bus, unito alla crescente domanda di coloro che scelgono di viaggiare in bici a bordo dei nostri treni, fa sì che il nostro impegno si concretizzi in valore aggiunto per l’industria del Turismo e per i territori dove, tutti i giorni, lavorano le nostre persone non solo a bordo treno, ma anche negli impianti e nelle officine per garantire qualità ed eccellenza del made in Italy” ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Ufficio Stampa FS

Attenzione alla sostenibilità

L’attenzione alla sostenibilità è un altro dei pilastri fondamentali dell’offerta estiva. Le bici sono sempre più utilizzate, +25% rispetto agli anni precedenti. Saranno, perciò, disponibili circa 26.000 posti bici al giorno su treni regionali, Intercity ed Eurocity, con un aumento del 30% delle prenotazioni rispetto al 2022. Inoltre, è stato sviluppato un nuovo servizio di ristorazione a bordo dei treni, che si impegna a garantire il massimo comfort e gusto ai passeggeri, con una particolare attenzione alla sostenibilità nella scelta del packaging e delle materie prime. Anche i treni sono sempre più green poiché prodotti tra il 90 e il 95% con prodotti riciclati.

225 milioni di passeggeri nei primi cinque mesi dell’anno

Il 2023 si prospetta come un anno di grande successo per Trenitalia e le società del Polo Passeggeri. Nei primi cinque mesi dell’anno, è stato registrato un incremento del 24% nel numero di passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2022, con un totale di 225 milioni di passeggeri. Grandi numeri per i giovani che scelgono sempre di più di viaggiare in treno, +35% rispetto al 2019. Le performance delle diverse tipologie di treni sono state eccellenti: il Frecciarossa, il treno ad alta velocità, ha registrato un aumento del 7% nel numero di passeggeri durante i ponti del 25 aprile e del 1° maggio rispetto al 2019, mentre gli Intercity hanno visto un aumento del 10% e i treni regionali un aumento del 18% durante lo stesso periodo. “Abbiamo superato la pandemia, e stiamo registrando numeri superiori a quelli del 2019” ha spiegato nel corso dell’evento Luigi Corradi. Il successo si estende anche al mercato internazionale, con un aumento del 65% delle vendite di biglietti per viaggi in Italia da parte dei clienti stranieri rispetto al 2019. Inoltre, sempre più persone scelgono di acquistare i biglietti attraverso i canali digitali, in aumento dell’80%. Grande numeri anche per i giovani che viaggiano sempre

Uno sguardo al futuro: obiettivo Germania, al via la newco turismo

A conclusione dell’evento Corradi ha risposto ad alcune domande, confermando l’intenzione di arrivare anche in Germania dopo aver conquistato Francia e Spagna: “Vogliamo lanciare i nostri treni rossi sulla rete ferroviaria tedesca, stiamo parlando con Deutsche Bahn” ha affermato Corradi. Confermato anche l’avvio della nuova newco Turismo con a capo Luigi Cantamessa che servirà a promuovere meglio il turismo dei borghi, il cicloturismo e il patrimonio enogastronomico italiano.