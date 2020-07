Ops Intesa-Ubi e Cattolica spa: i giorni della verità

La Consob proroga d’ufficio fino a mercoledì 30 luglio l’Ops di Intesa su Ubi Banca mentre oggi cala il sipario sulle votazioni per la trasformazione di Cattolica Assicurazioni in spa il cui esito si saprà nell’assemblea di sabato mattina – Ecco cosa può cambiare

Nella piccola rivoluzione di luglio della finanza italiana l’ultima settimana del mese resterà negli archivi per la concomitanza tra due eventi che, in un modo o nell’altro, sono destinati a lasciare il segno. Nella giornata di oggi si doveva chiudere l’offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata all’inizio dell’anno da Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, che è stata invece prorogata in extremis dalla Consob fino a mercoledì 30 per garantire la piena correttezza dell’operazione e permettere ai piccoli azionisti di Ubi di decidere con maggior cognizione di causa dopo le correzioni informative imposte alla stessa Ubi. E oggi si chiudono le votazioni dei soci della Cattolica Assicurazioni sulla trasformazione o meno della società a base cooperativa in società per azioni.

Il primo verdetto sarà immediato e i risultati provvisori dell’Ops di Intesa Sanpaolo si conosceranno entro le 7.59 del 31 luglio (entro il 4 agosto quelli definitivi con pagamento della consegna delle azioni Ubi all’Ops di Intesa il 5 agosto). Per l’assetto societario della Cattolica bisognerà invece aspettare l’assemblea della compagnia veronese di sabato mattina che culminerà con l’apertura delle buste dei votanti, il conteggio dei pronunciamenti dei soci e la comunicazione del risultato finale delle votazioni sulla spa.

In un senso o nell’altro siamo di fronte a una settimana cruciale per la nostra finanza con due eventi che sono destinati a cambiare in modo rilevante l’assetto del settore bancario e di quello assicurativo italiano e ad avviare una nuova stagione di aggregazioni, come da tempo raccomandano le autorità di vigilanza sia nazionali che europee.

L’Ops di Intesa Sanpaolo, con la quale il gruppo di Carlo Messina punta a diventare uno dei maggiori protagonisti del sistema bancario europeo senza dimenticare ma anzi rafforzando il proprio radicamento in Italia, ha davanti a sè tre vie: fallisce se non raccoglie almeno il 50% delle azioni più una, va in porto ma resta un po’ a metà del guado se non supera il 67%, trionfa e può realizzare senza complicazioni la fusione vera e propria tra Intesa e Ubi Banca se raccoglie una maggioranza qualificata di adesioni che superino i due terzi.

La caduta del titolo di Ubi in Borsa, che ieri ha perso l’8,82% prima della proroga Consob, avverte che gli arbitraggi sono finiti e avvalora l’aria di fiducia che si respira nel quartier generale di Intesa Sanpaolo dove si valuta con attenzione l’ultimo report di Equita secondo cui, in base alle adesioni finora raccolte e che ieri si aggiravano sul 43,5% e considerando che nelle Ops come nelle Opa sia gli investitori istituzionali che i retailer sono soliti decidere al fotofinish, è ragionevole attendersi un risultato attorno al 70% dei consensi che sancirebbe la piena riuscita dell’operazione. L’Ops di Intesa è un’operazione impegnativa che influenza sia la sorte del gruppo guidato da Carlo Messina che della stessa Ubi ma è un’operazione che va oltre le mura dei due istituti ed è destinata a scatenare un effetto domino nel risiko bancario. Se andrà in porto, finirà per spronare il secondo gruppo italiano (Unicredit) a rompere gli indugi e a decidere se imboccare un sentiero di alleanze tutto internazionale o se tornare sui suoi passi aprendo un dossier nazionale e spingerà al consolidamento gli altri primattori italiani con in testa Banco Bpm e Bper e senza perdere di vista il Monte dei Paschi, da cui l’azionista Tesoro dovrà uscire.

Emblematica è anche la partita che gioca la Cattolica che in qualche modo si intreccia all’Ops di Intesa Sanpaolo, a cui ha conferito l’1% del capitale che aveva in portafoglio, e che nella trasformazione in spa riassume quattro sfide. La prima è quella di trovare sul mercato le risorse per rafforzarsi patrimonialmente e rispondere alle sollecitazioni in tal senso lanciate dall’Ivass che ha indicato in 500 milioni l’ammontare necessario a mettere in sicurezza la compagnia veneta. La seconda è l’apertura di nuovi scenari nel mercato assicurativo italiano con l’ingresso in forze di Generali nel capitale della Cattolica, alla quale fornirà mezzi finanziari per la ricapitalizzazione ma anche competenze e prodotti, nel rispetto dell’autonomia dei veronesi, per competere con maggior forza. La terza è la fine dello scontro al calor bianco tra il presidente della Cattolica Paolo Bedoni e l’ex ad Alberto Minali, che aveva avviato il rinnovamento e aveva attirato investitori di grande allure come Warren Buffett ma si è scontrato con i feudatari locali e ha pagato con il suo lacerante defenestramento.

L’ultima sfida della Cattolica, che si lega alle precedenti ed è la più significativa, riguarda l’ineluttabilità della trasformazione in spa e l’insostenibilità del regime cooperativistico quando una società cresce e sceglie liberamente di rivolgersi al mercato dei capitali e di quotarsi in Borsa. Non si capisce perchè un investitore che decide – coma ha fatto Buffett – di investire fior di capitali in una società quotata dovrebbe poi accettare il voto capitario e la logica perversa dell’uno vale uno, E infatti la ricapitalizzazione, che ha reso inevitabile la trasformazione in spa, ha fatto cadere illusioni ed equivoci e chiarito come meglio non si sarebbe potuto che senza la spa e senza l’apertura al mercato, i soci cooperatori non avrebbero mai trovato i 500 milioni per salvare la Cattolica e si sarebbero dovuti rassegnare al commissariamento o alla colonizzazione o allo spezzatino. Ecco perchè la nascita della spa e l’arrivo delle Generali si configurano come la soluzione più ragionevole per la Cattolica ed è curioso che due grandi partner della finanza italiana come Intesa e Generali, che negli anni scorsi hanno rischiato di incrociare le armi, si trovino oggi al centro delle due maggiori operazioni di crescita e di riassetto post lockdown della finanza italiana.