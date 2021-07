Opening Future: al via nuovo portale per la formazione digitale

A realizzarlo, un’alleanza formata da Google Cloud, Intesa Sanpaolo e Noovle, la cloud company di Tim – Inoltre, il gruppo di tlc si aggiudica due riconoscimenti nell’ambito del premio Top Legal Corporate Counsel & Finance

Da oggi, martedì 20 luglio, diventa operativo Opening Future, un nuovo portale dedicato alla formazione e allo sviluppo digitale per Pmi, startup, studenti e docenti. A realizzarlo, un’alleanza formata da Google Cloud, Intesa Sanpaolo e Noovle, la cloud company di Tim.

L’iniziativa fa seguito agli accordi per la realizzazione dei data center di Noovle in Piemonte e Lombardia, su cui verranno create due Google Cloud Region e nei quali Intesa Sanpaolo migrerà una parte del suo sistema informativo.

Opening Future ospiterà corsi ed eventi dedicati al mondo digitale, ma anche le informazioni per partecipare alle iniziative che le tre società coinvolte nel progetto lanceranno in futuro: eventi formativi per studenti e docenti delle scuole medie e superiori, meetup dedicati al mondo delle startup, webinar, contest e momenti di aggregazione per incentivare lo sviluppo delle eccellenze del territorio.

Le attività formative vanno dal coding per studenti e docenti ai corsi per la certificazione delle competenze digitali, dal coaching fino alle sessioni per favorire l’imprenditorialità e la leadership femminile. Tra le iniziative previste nell’ambito degli accordi di collaborazione c’è anche la creazione di un Centre of Excellence per lo sviluppo di nuove soluzioni e use case di servizio accelerati dall’Intelligenza Artificiale.

Inoltre, in collaborazione con il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino si sta realizzando uno studio dei benefici in termini di impatto occupazionale, crescita economica e di competenze digitali che la presenza dei nuovi Data Center genererà sul territorio piemontese.

Infine, Tim comunica di essersi aggiudicata due riconoscimenti nell’ambito del premio Top Legal Corporate Counsel & Finance: il gruppo ha ottenuto i titoli di migliore direzione legale dell’anno e migliore direzione legale per la finanza e l’M&A.

Il primo riconoscimento è stato assegnato per aver “curato con successo uno storico accordo con Google che prevede, tra le altre cose, lo svolgimento di attività commerciali congiunte”, si legge nella motivazione di Top Legal.

L’Award di migliore Direzione Legale Finanza-M&A è stato attribuito, invece, “per il rinnovo della governance e per operazioni intelligenti e di grande valore per il Paese. Tra queste – ricorda la commissione tecnica -, l’accordo con Kkr e Fastweb per la costituzione di FiberCop”.