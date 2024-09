OpenAi lancia o1: la nuova intelligenza artificiale che ragiona come uno studente di un dottorato

Si tratta di un’intelligenza artificiale con capacità di ragionamento che pensa di più e commette meno errori rispetto ai modelli precedenti

OpenAi svela le sue carte e lancia un nuovo modello di Intelligenza Artificiale, Denominato o1, che promette di rivoluzionare il modo in cui le macchine affrontano problemi complessi. Si tratta infatti di un’’intelligenza artificiale con capacità di ragionamento che rappresenta un grande avanti verso l’obiettivo finale: creare un IA simile all’uomo. Sia nella versione base (“preview”) che “mini”, o1 è stato infatti addestrato per emulare il pensiero umano, dedicando più tempo all’analisi dei problemi prima di fornire una risposta. Questo approccio consente al modello di affrontare quesiti più complessi come quelli matematici, e di scrivere codice informatico, riducendo al minimo gli errori tipici delle generazioni precedenti, le cosiddette “allucinazioni”.

OpenAi e il nuovo modello o1

Il nuovo “software” è in grado di fornire “migliori risoluzioni di problematiche rispetto alle versioni precedenti della tecnologia. Questa rappresenta una early preview di questa serie che include o1-preview e o1-mini, su ChatGPT e nelle nostre API”, spiega in una nota la società di San Francisco. Parlando in parole povere: il nuovo modello rappresenta la versione iniziale di un upgrade che scrive codice e risolve problemi complessi meglio dei modelli precedenti.

“Questi modelli imparano a rifinire il metodo di elaborazione attraverso l’utilizzo di varie possibilità e riconoscendo gli errori. Nei nostri test questi modelli si comportano come gli studenti dei dottorati alle prese con complesse questioni di fisica, chimica e biologia. Inoltre, abbiamo scoperto che i nuovi modelli riscontrano buoni risultati in ambito matematico e di coding”, spiega OpenAi. In un esame delle Olimpiadi internazionali di matematica, GPT-4o aveva risolto correttamente solo il 13% dei problemi, mentre ora “o1” è arrivato all’83%.

La società però specifica: si tratta di un “modello preliminare” e quindi “non dispone ancora di molte delle funzionalità che rendono ChatGPT utile, come la navigazione sul web per la ricerca di informazioni o il caricamento di immagini e file. Assenti anche rilevanti feature nell’Api come il supporto all’utilizzo di strumenti, la funzione di chiamata, lo streaming e la personalizzazione dei messaggi. Per molti casi più comuni, per ora GPT-4o rimane più funzionale”.

Miglioramenti anche sulla cybersecurity

In materia di cybersecurity, OpenAi ha “rafforzato le misure di sicurezza, nonché migliorato la nostra governance interna e incrementato la collaborazione con gli enti governativi. Il processo di apprendimento di questi modelli rende più efficace l’allineamento agli standard di sicurezza e alle linee guida previste”.

Gli utenti di ChatGpt Enterprise ed Edu avranno accesso ad entrambi I modelli a partire dalla prossima settimana. La nuova intelligenza artificiale è disponibile in anteprima per gli utenti Plus e Team.